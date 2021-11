Aluejohtaja Aila Orabi nauttii aamuisin lapsenlapsen seurasta. Yhteinen aika puolison kanssa on kuitenkin vähentynyt, kun työajat ovat kovin erilaiset. Orabi tekee ehkä vielä illalla töitä, kun puolison pitää mennä jo nukkumaan aikaisen herätyksen takia. Kuva: Pekka Peura

Etätyö on vakiintunut nopeassa tahdissa osaksi työelämää. Kaleva pyysi lukijoita kertomaan, miten etätyö on vaikuttanut elämään ja arkeen. Vastauksista kävi ilmi, että etätyö on tuonut paljon hyvää tullessaan, kun se on vähentänyt stressiä ja työmatkoja.

Samalla kuitenkin kodin ja työpaikan välinen raja on hämärtynyt. Puoliso voi olla töissä pitkin iltaa, vaikka muu perhe kaipaisi jo omaa aikaa. Lisäksi työnantajan etätyöpiste ja tarvikkeet kotona häiritsevät muun perheen elämää ja kodin tunnelmaa.