Istanbul

Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä maanantaiaamuna. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Ukraina syyttää Venäjää uudesta "massiivisesta hyökkäyksestä" maan energiainfrastruktuuria vastaan.

– Venäläiset terroristit ovat jälleen tehneet valtavan hyökkäyksen sähkölaitoksia vastaan useilla alueilla Ukrainassa, sanoi Ukrainan presidentin kanslian apulaispäällikkö Kyrylo Tymoshenko.

Ukrainan armeijan mukaan Venäjä laukaisi tänä aamuna yli 50 risteilyohjusta. Iskujen jälkeen useilla Ukrainan alueilla on sähkökatkoja.

Pääkaupungin Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan Venäjän iskut ovat aiheuttaneet sähkökatkoja ja häiriöitä vedenjakelussa osassa kaupunkia.

Kyiv Independent kertoi Twitterissä, että ilmahälytyksiä on annettu eri puolilla maata. Harkovan pormestarin Ihor Terehovin mukaan Venäjä on iskenyt kaupungin kriittistä infrastruktuurilaitosta vastaan.

Myös Tsherkasyn alueella on isketty infrastruktuurikohdetta vastaan, kertoivat alueen hallinnon edustajat.

Raportti: Monet venäläiset mobilisoidut reserviläiset huonosti varustettuja

Venäjä on lähettänyt lokakuun puolivälin jälkeen useita tuhansia vastikään mobilisoituja reserviläisiä etulinjaan Ukrainassa. Monessa tapauksessa he ovat olleet huonosti varustettuja, sanotaan Britannian puolustusministeriön tämänpäiväisessä tiedusteluraportissa.

Syyskuussa venäläiset upseerit olivat huolissaan, koska jotkut reserviläiset saapuivat Ukrainaan ilman aseita.

Tiedusteluraportin mukaan avoimen lähteen kuvat viittaavat siihen, että mobilisoiduille reserviläisille on annettu tyypillisesti AKM-kiväärejä, joiden valmistus alkoi 1959. Monet niistä ovat todennäköisesti hädin tuskin käyttökelpoisessa kunnossa huonon varastoinnin takia, raportissa todetaan.

Reserviläisten ja sopimussotilaiden erilainen aseistus tarkoittaa sitä, että etulinjan asemiin on toimitettava kahdentyyppisiä ammuksia. Tämä todennäköisesti vaikeuttaa Venäjän jo ennestään kuormittunutta logistiikkaa, raportissa sanotaan.

Ukrainasta lähtenyt tänään toistakymmentä viljalaivaa

Ukrainasta on tänään lähtenyt 12 viljalastissa olevaa laivaa. Näin siitä huolimatta, että Venäjä ilmoitti lauantaina vetäytyvänsä viljanvientisopimuksesta, joka on mahdollistanut Ukrainan viljanviennin Mustallamerellä. Asiasta kertoo Ukrainan infrastruktuuriministeri Oleksandr Kubrakov Twitterissä.

Ministerin mukaan YK:n ja Turkin edustajat tarkastavat kaikkiaan 40 laivaa Mustanmeren viljanvientisopimuksen täyttämiseksi.

– Ukrainan delegaatio on hyväksynyt tämän (laivojen) tarkastussuunnitelman. Venäjän delegaatiolle on tiedotettu asiasta, Kubrakov tviittaa.

Viljasopimuksen koordinaatiokeskus JCC ilmoitti myöhään sunnuntaina, että Venäjä on lakannut osallistumasta ukrainalaista viljaa kuljettavien laivojen tarkastuksiin Istanbulissa

Venäjä ilmoitti lauantaina vetäytyvänsä viljanvientisopimuksesta, joka on mahdollistanut Ukrainan viljanviennin Mustallamerellä. Venäjä perusteli vetäytymistään iskuilla, jotka Ukraina teki miehitetylle Krimin niemimaalle.

Heinäkuussa solmittu Turkin ja YK:n välittämä sopimus on ollut tärkeä maailman ruokakriisin helpottamiseksi. Ukrainasta lähteneet ja sinne kulkevat laivat ovat sopimuksen mukaan kulkeneet Istanbulin kautta. Turkki on valvonut kuljetuksia, ja paikalla on ollut edustajia niin Ukrainasta kuin Venäjältä.

Muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat tuominneet Venäjän päätöksen vetäytyä viljasopimuksesta, ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on ilmoittanut olevansa tilanteesta syvästi huolissaan.

Ukraina on tärkeä viljanviejä, joten Venäjän hyökkäyssodalla on ollut suuria vaikutuksia maailman ruokahuoltoon.