Kiova/Helsinki

Kansainvälinen sotarikoksia tutkiva tiimi vieraili joukkohaudoilla Butshassa. Tutkijat ovat kaivaneet auki joukkohautoja ja löytäneet yli 400 ihmisen ruumiit. Kuva: OLEG PETRASYUK

Venäjän joukkojen vetäydyttyä Kiovan ympäristöstä ja siirryttyä keskittymään Donbassin alueelle Itä-Ukrainassa Kiovan ympäristöstä paljastuu yhä enemmän raakuuksia.

Butshan kaupungissa on ukrainalaisviranomaisten mukaan tähän mennessä löytynyt yhteensä 403 ihmisen ruumiit, jotka Venäjän joukkojen uskotaan surmanneen viikkoja kestäneen miehityksensä aikana. Venäläisjoukkojen on myös kerrottu raiskanneen 25 naista.

Tiedot päivitti Guardianin mukaan Butshan kaupunginjohtaja Anatoli Fedoruk. Vaikka kaupunki valmistautui asukkaidensa paluuseen, Fedoruk sanoi, että vielä on liian aikaista palata Butshaan.

– Se, mitä ihmiset löytävät kodeistaan, on järkyttävää, ja he tulevat muistamaan venäläismiehittäjät hyvin pitkän aikaa, Fedoruk sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ukrainassa on kuollut YK:n mukaan ainakin 1 892 ja haavoittunut yli 2 500 siviiliäCNN kertoi keskiviikkona. Kuolleiden joukossa on yli 150 lasta, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) kertoi. Suurin osa on saanut surmansa räjähteistä.

YK uskoo, että todelliset kuolleiden ja haavoittuneiden luvut ovat huomattavasti korkeammat, koska tietoja on taistelujen jatkuessa vaikea kerätä.

OHCHR sanoo saaneensa Ukrainan valtakunnansyyttäjänvirastosta raportin, jonka mukaan 191 lasta on kuollut ja yli 349 haavoittunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Satoja ihmisiä kadonnut myös Gostomelissa

Ruumiita kaivettiin esiin tutkittaviksi myös Gostomelissa lähellä Kiovaa. Paikallisviranomaiset Gostomelissa kertoivat noin 400 ihmisen kadonneen.

Yksi Gostomelissa surmatuista on kaupunginjohtaja, joka oli jakamassa avustustarvikkeita, kun hänet ammuttiin.

– Voi olla, että kaikkia ruumiita ei löydetä, sanoi syyttäjä Andryi Tkach.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan raportit raiskauksista ovat lisääntyneet viime päivien aikana. Hänen mukaansa raiskattujen joukossa olisi jopa lapsia.

YK ja useiden maiden johtajat ovat vaatineet sotarikosten tutkimista Ukrainassa sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli järkyttäviä tietoja venäläisjoukkojen tekemistä raakuuksista. Ne ilmenivät, kun venäläisjoukot olivat vetäytyneet Butshasta sekä muilta Kiovaa ympäröiviltä alueilta.

"Tämä on epäinhimillistä"

Itä-Ukrainassa pommitukset jatkuivat kiivaina, ja Ukrainan johto kehotti siviilejä pakenemaan Donbassin alueelta Venäjän joukkojen tieltä. Ihmiset pakenevat sankoin joukoin Kramatorskista ja Slovjanskista junilla ja busseilla.

– Tämä on epäinhimillistä. Putin on fasisti. En tiedä, miksikä häntä tulisi kutsua, itse piruksi, sanoi miehensä kanssa paennut 82-vuotias Valentina Oleynikova uutistoimisto AFP:lle.

Yksityisen yhdysvaltalaisen satelliittiyhtiön Maxarin mukaan sen kuvista näkyy, kuinka venäläisjoukot siirtyivät kohti Venäjän ja Ukrainan rajaa mahdollisesti valmistautumaan suurhyökkäykseen. Maxarin mukaan kuvissa näkyy parisataa sotilasajoneuvoa ja tankkia siirretyn Donbassin alueelle.

Evakuoinnit Mariupolista eivät onnistu

Mariupolin kaupungista ei keskiviikkona saada avatuksi humanitaarisia käytäviä asukkaiden evakuointeja varten, kertoi Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk. Vereshtshukin ilmoituksesta Telegram-sovelluksessa kirjoitti Guardia n.

Varapääministeri syyttää Venäjää tulitaukorikkomuksista sekä siviilien evakuointiin tarkoitettujen bussien kulkemisen estämisestä. Vereshtshuk sanoo Ukrainan pyrkivän avaamaan käytävät jälleen heti, kun se on mahdollista.

Mariupol on Venäjän piirittämä ja tiettävästi osittain valloittama. Venäjän pelätään saavan kaupungin kokonaan haltuunsa lähiaikoina, kirjoittaa BBC.

Mariupolissa on antautunut yhteensä yli tuhat Ukrainan sotilasta, Venäjän puolustusministeriö sanoi keskiviikkona.

Ministeriön mukaan antautuneiden joukossa on yli 160 upseeria ja 47 naista, ja yli sata oli haavoittuneita. Lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Puolan, Latvian, Liettuan ja Viron presidentit Kiovaan

Puolan, Latvian, Liettuan ja Viron presidentit olivat matkalla Kiovaan tapaamaan presidentti Zelenskyiä.

Asiasta tviittasi Puolan presidentin avustaja Jakub Kumoch keskiviikkoaamuna. Kumoch julkaisi kuvan maiden johtajista juna-asemalla ja kertoi ryhmän haluavan osoittaa tukea Ukrainalle ja Zelenskyille sodan aikana.

Kiovassa vieraili viimeksi viikonloppuna Britannian pääministeri Boris Johnson.Venäjän joukkojen vetäydyttyä Kiovan ympäristöstä ja siirryttyä keskittymään Donbassin alueelle Itä-Ukrainassa Kiovan ympäristöstä paljastuu yhä enemmän raakuuksia.

Butshan kaupungissa on ukrainalaisviranomaisten mukaan tähän mennessä löytynyt yhteensä 403 ihmisen ruumiit, jotka Venäjän joukkojen uskotaan surmanneen viikkoja kestäneen miehityksensä aikana. Venäläisjoukkojen on myös kerrottu raiskanneen 25 naista.

Tiedot päivitti Guardianin mukaan Butshan kaupunginjohtaja Anatoli Fedoruk. Vaikka kaupunki valmistautui asukkaidensa paluuseen, Fedoruk sanoi, että vielä on liian aikaista palata Butshaan.

– Se, mitä ihmiset löytävät kodeistaan, on järkyttävää, ja he tulevat muistamaan venäläismiehittäjät hyvin pitkän aikaa, Fedoruk sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Satoja ihmisiä kadonnut myös Gostomelissa

Ruumiita kaivettiin esiin tutkittaviksi myös Gostomelissa lähellä Kiovaa. Paikallisviranomaiset Gostomelissa kertoivat noin 400 ihmisen kadonneen.

Yksi Gostomelissa surmatuista on kaupunginjohtaja, joka oli jakamassa avustustarvikkeita, kun hänet ammuttiin.

– Voi olla, että kaikkia ruumiita ei löydetä, sanoi syyttäjä Andryi Tkach.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan raportit raiskauksista ovat lisääntyneet viime päivien aikana. Hänen mukaansa raiskattujen joukossa olisi jopa lapsia.

YK ja useiden maiden johtajat ovat vaatineet sotarikosten tutkimista Ukrainassa sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli järkyttäviä tietoja venäläisjoukkojen tekemistä raakuuksista. Ne ilmenivät, kun venäläisjoukot olivat vetäytyneet Butshasta sekä muilta Kiovaa ympäröiviltä alueilta.

"Tämä on epäinhimillistä"

Itä-Ukrainassa pommitukset jatkuivat kiivaina, ja Ukrainan johto kehotti siviilejä pakenemaan Donbassin alueelta Venäjän joukkojen tieltä. Ihmiset pakenevat sankoin joukoin Kramatorskista ja Slovjanskista junilla ja busseilla.

– Tämä on epäinhimillistä. Putin on fasisti. En tiedä, miksikä häntä tulisi kutsua, itse piruksi, sanoi miehensä kanssa paennut 82-vuotias Valentina Oleynikova uutistoimisto AFP:lle.

Yksityisen yhdysvaltalaisen satelliittiyhtiön Maxarin mukaan sen kuvista näkyy, kuinka venäläisjoukot siirtyivät kohti Venäjän ja Ukrainan rajaa mahdollisesti valmistautumaan suurhyökkäykseen. Maxarin mukaan kuvissa näkyy parisataa sotilasajoneuvoa ja tankkia siirretyn Donbassin alueelle.

Evakuoinnit Mariupolista eivät onnistu

Mariupolin kaupungista ei keskiviikkona saada avatuksi humanitaarisia käytäviä asukkaiden evakuointeja varten, kertoi Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk. Vereshtshukin ilmoituksesta Telegram-sovelluksessa kirjoitti Guardian.

Varapääministeri syyttää Venäjää tulitaukorikkomuksista sekä siviilien evakuointiin tarkoitettujen bussien kulkemisen estämisestä. Vereshtshuk sanoo Ukrainan pyrkivän avaamaan käytävät jälleen heti, kun se on mahdollista.

Mariupol on Venäjän piirittämä ja tiettävästi osittain valloittama. Venäjän pelätään saavan kaupungin kokonaan haltuunsa lähiaikoina, kirjoittaa BBC.

Mariupolissa on antautunut yhteensä yli tuhat Ukrainan sotilasta, Venäjän puolustusministeriö sanoi keskiviikkona.

Ministeriön mukaan antautuneiden joukossa on yli 160 upseeria ja 47 naista, ja yli sata oli haavoittuneita. Lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Puolan, Latvian, Liettuan ja Viron presidentit Kiovaan

Puolan, Latvian, Liettuan ja Viron presidentit olivat matkalla Kiovaan tapaamaan presidentti Zelenskyiä.

Asiasta tviittasi Puolan presidentin avustaja Jakub Kumoch keskiviikkoaamuna. Kumoch julkaisi kuvan maiden johtajista juna-asemalla ja kertoi ryhmän haluavan osoittaa tukea Ukrainalle ja Zelenskyille sodan aikana.

Kiovassa vieraili viimeksi viikonloppuna Britannian pääministeri Boris Johnson.