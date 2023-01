Media ja muut vierailijat katselivat ukrainalaisia varusteita Kiovassa järjestetyssä tilaisuudessa 13. tammikuuta. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu aamulla useita räjähdyksiä, raportoivat paikalla olevat uutistoimisto AFP:n toimittajat.

Maan viranomaisten mukaan ohjuksia on ammuttu kohti kriittistä infrastruktuuria. Viranomaiset eivät ole kuitenkaan vielä kertoneet, mihin iskut ovat tarkalleen kohdistuneet.

Kyiv Postin mukaan Kiovassa on annettu ilmahälytys, mutta se annettiin poikkeuksellisesti vasta räjähdyksien jälkeen. Kiovan pormestari Vitali Klitshko on kehottanut pääkaupungin asukkaita hakeutumaan suojaan.

Toistaiseksi iskuissa ei ole raportoitu haavoittuneista. Ukrainska Pravda -lehden mukaan 18 taloa olisi vahingoittunut Kiovan alueella iskujen vuoksi.

Venäjä on viime syksystä lähtien tehnyt useita iskuja, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Ukrainan sähkönjakeluun.

Taistelut myös muualla Ukrainassa ovat jatkuneet.

Harkovan pormestari Ihor Terehov kertoi viestipalvelu Telegramissa, että Venäjä olisi ampunut kaupunkiin ohjuksia varhain tänä aamuna.

Harkovan aluekuvernöörin mukaan tämä voi aiheuttaa sähkökatkoja Harkovassa ja sen lähialueilla.

Venäjän valtaamassa Melitopolissa Etelä-Ukrainassa on puolestaan kuultu voimakas räjähdys, verkkolehti Kyiv Independent kertoo.

ISW: Venäjän puolustusministeriön ja Wagnerin välillä kiistoja

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjän puolustusministeriö ja palkkasotilasryhmä Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin ovat ajautuneet riitaan suljettujen ovien takana.

Ajatushautomon mukaan tähän viittaavat Soledarin suolakaivoskaupungin valtauksesta tällä viikolla annetut tiedotteet.

Aiemmin tällä viikolla Venäjän Wagnerin johtaja Prigozhin väitti palkkasotilaidensa ottaneen kaupungin pääosin haltuunsa.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi perjantaina asiasta oman tiedotteensa.

ISW:n mukaan Venäjän puolustusministeriön tiedote herätti maassa kritiikkiä siksi, ettei siinä mainittu Wagnerin osuutta kaupungin valtauksessa. Myöhemmin ministeriö julkaisi uuden tiedotteen, jossa se mainitsi myös Wagnerin sotilaiden osuuden taisteluissa.

ISW myös toteaa, että useiden venäläisten sotilasbloggareiden mukaan puolustusministeriön ja Prigozhinin välillä on käynnissä valtataistelu suljettujen ovien takana.

Se, kenen hallussa Soledar ylipäätään on, on ollut epäselvää. Ukraina ei ole vahvistanut menettäneensä Soledarin hallintaa, vaan taistelut jatkuvat.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljarin mukaan Venäjä on siirtänyt valtaosan joukoistaan Donetskin ympärillä Soledariin saadakseen kaupungin haltuunsa.

– Tämä on vaikea hetki sodassa, Maljar kuvasi uutistoimisto AFP:n mukaan.