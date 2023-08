Kuva: Oulun teatteri

Kinky Boots -musikaali nähdään Oulun teatterin suurella näyttämöllä helmikuussa 2025. Musikaalin ohjaa Alma Lehmuskallio, koreografiasta vastaa Henri Sarajärvi ja vastaavana kapellimestarina toimii Eeva Kontu MD Companysta.

Suunnittelutyöryhmän täydentää Oulun teatterin nelikko: pukusuunnittelijana Pasi Räbinä, lavastajana Kalle Nurminen, valosuunnittelijana Jukka Kyllönen ja äänisuunnittelijana Jari Niemi.

Harvey Fiersteinin kirjoittama ja Cindy Lauperin säveltämä sekä sanoittama Kinky Boots -musikaali kertoo syrjäseudun kenkätehtaan nuoresta perijästä Charliesta. Kun Charlie kohtaa drag-artisti Lolan, muuttuu molempien tulevaisuuden suunta.

Ensi-iltansa Chicagossa vuonna 2012 saanut musikaali käsittelee vieraan pelkoa, ilakoi sukupuolilla leikittelyllä ja muistuttaa siitä, miten glitter-buutsit ovat välillä tarpeen ihan jokaiselle meistä.

– Haluamme olla etujoukoissa jakamassa sitä iloa, mitä sukupuolinormeilla leikittely voi tuottaa.

– Rakastan Kinky Bootsissa sitä, miten siinä toisaalta kehotetaan ottamaan rohkeasti itselle tilaa ja toisaalta hyväksymään toinen sellaisena kuin tämä on, käytti sitten housuja tai hametta”, Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio kertoo.

– Sukupuolen eri ilmaisujen ei pitäisi olla rajoittava, vaan vapauttava voima. Musikaali yhdistää ihanasti tuhnuista, vaikeaakin arkea ja häikäisevää show-todellisuutta, ja tunnistan itsessäni kaipuun molempiin, Lehmuskallio jatkaa.

Oulun teatteri hakee musikaaliin valovoimaisia ammattilaisia, joilla on musikaalin laadun takaava näyttelijäntyön, laulun ja tanssin osaaminen, sekä neljää laulutaitoista lapsinäyttelijää. Hakuaika on 14.8.–10.9. Musikaalin avoimet koe-esiintymiset pidetään 1.10., 4.10. ja 15.10. Liput tulevat myyntiin alkuvuodesta 2024, ja ensi-ilta on 1.2.2025.

Kinky Boots oli Tampereen Työväenteatterin ohjelmistossa esityskaudella 2020-2021. Oulun teatteri hakee omaan esitykseensä valovoimaisia ammattilaisia ja myös lapsinäyttelijöitä. Kuva: MDCompany/pressikuvat

Toivoa paremmasta sekä suvaitsevammasta tulevaisuudesta

Musikaalin koreografi Henri Sarajärvi odottaa innolla työskentelyä Kinky Boots -musikaalin parissa. Erityisen innoissaan hän on siitä, että pääsee työskentelemään yhdessä hänen Suomen suosikkikaupungeistaan, Oulussa.

– Se, että saan toimia koreografina tässä rakastamassani musikaalissa ja jättää jälkeni tähän teokseen, on minulle käsittämättömän suuri kunnia. Tämä musikaali voimaannuttaa niin esiintyjää kuin katsojaa ja antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

– Esiinnyin Enkelin roolissa aikaisemmissa suomalaisissa toteutuksissa, ja siitä roolista hyppääminen koreografin paikalle tuntuu minulle luontevalta jatkumolta tämän teoksen parissa, enkä malta odottaa tulevaa”, Sarajärvi iloitsee.

Kinky Boots on vetänyt täysiä katsomoita maailmalla ja myös Suomessa. Kuva Tampereen Työväenteatterin esityksestä. Kuva: MDCompany/pressikuvat

”Moderni musikaali, joka sekä koskettaa että tuottaa valtavasti iloa”

Kapellimestari-säveltäjä Eeva Kontu tuli oululaisille tutuksi Billy Elliot -musikaalista, jossa hän oli toisena vastaavana kapellimestarina. Kontu on Suomen ykkösmusikaalikapellimestareita ja hänen viimeisimpiä musikaalitöitään vastaavana kapellimestarina ovat olleet Helsingin kaupunginteatterin Priscilla – Aavikon kuningatar sekä Turun Kaupunginteatterin Hiljaiset sillat.

Kontulle Kinky Boots on hyvin läheinen teos. Hän oli mukana Suomen kantaesityksessä Helsingin kaupunginteatterissa ja siirtämässä samaa teosta Tampereen Työväen Teatteriin. Hän on siis esittänyt teosta yli 150 kertaa.

– En ole koskaan ammattiurani aikana kokenut vastaavaa, mitä Kinky Bootsin esitykset kaupungista riippumatta ja ilta toisensa jälkeen tuottivat. Tanssivia, nauravia ja välillä kyynelehtiviäkin katsojia loppuunmyydyissä katsomoissa useamman vuoden ajan.

–Teos on hienosti rakennettu ja tarkasti kirjoitettu, moderni musikaali, joka sekä koskettaa että tuottaa valtavasti iloa, Kontu kertoo.

Oulun teatterissa Kinky Bootsin parissa työskentelyä Kontu odottaa valtavasti.

–Teos vaati esiintyjiltään valtavasti teknisiä taitoja, sekä musiikin, näyttelijäntyön että tanssin, joten odotan innolla tämän Oulun tuotannon rekrytointiprosessia. Lisäksi odotan todella paljon, että pääsen tutustumaan itse kaupunkiin kunnolla.

– Edellinen vierailuni Oulun teatterissa oli kokonaisuudessaan koronarajoitusten aikaa, eikä oikein missään pystynyt oleskelemaan työaikojen ulkopuolella. Tällä kertaa olisi mahtavaa kuunnella vaikka Oulu Sinfoniaa, käydä kuntoilemassa ja etsiä kivoja ruokapaikkoja, Eeva Kontu visioi.

Kinky Boots-musikaalin suomenkielinen kantaesitys nähtiin Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä syksyllä 2018.