Paluu Suomeen, Ouluun ja Kärppiin tuntuu Veli-Matti Tiuraniemestä tosi hyvältä. Kuva: Laura Seppä

Täysiä päiviä paiskimaan tottunut Veli-Matti Tiuraniemi nauttii siitä, mitä tekee. Viimeiset neljä vuotta hän on pelannut jääkiekkoa Mainen yliopistossa Black Bearsin riveissä. Siellä hän opiskeli samalla rahoitusalaa ja valmistui keväällä taloustieteen kandidaatiksi.

– Ala on mielenkiintoinen, ja se on yhtä lailla kilpailua kuten urheilukin. Se siinä ehkä viehättää, Tiuraniemi toteaa.

Lätkä on vienyt mukanaan pikkupojasta asti. Kuuden, seitsemän ikäisenä pelaamisen makuun päässyt Tiuraniemi vietti aikaiset junnuvuotensa Pietarsaaressa, kunnes vaihtoi 15-vuotiaana isompaan seuraan. Oulun Kärpissä hän kävi läpi C-, B- ja A-junnut, kunnes ympyrät vaihtuivat taas.

– Pelasin vuoden USHC-sarjassa ja katselin eri yliopistoja Yhdysvalloissa. Siellä oli mahdollista tehdä tutkinto samalla, ja se sopi täydellisesti mulle, Tiuraniemi kertoo.

Aamu alkoi treeneillä, joiden päälle oli ripeä syönti. Iltapäivät kuluivat luennoilla, illat tehtävien ja seuraavaan päivään valmistautumisen parissa.

Harva kulkee samantyyppistä polkua Suomessa. Tiuraniemen mukaan täällä ei ole samanlaista mahdollisuutta.

Yhdysvalloissa sekä pelaaminen että opinnot pyörivät koulun kautta. Asiat on hoidettu hyvin, ja jousto pelaa. Jos peli vaikka blokkaa tentin, sovitaan tilalle korvaavia juttuja.

– Olihan se mukava elämänkokemus. Sai elää yliopistoelämää ja tavata uusia ihmisiä. Koko ajan oli kaikkea uutta ja kivaa, hän toteaa.

Pelaajana Veli-Matti Tiuraniemi profiloituu kahden suunnan puolustajaksi. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on vakiinnuttaa pelipaikka Kärpissä. Kuva: Laura Seppä

Tutkinto kaiken varalta

Kiekonpeluu on ollut Tiuraniemelle aina ykkösvaihtoehto. Tutkinnon hän haali kaiken varalta. Jos jääkiekkoilusta ei tulisikaan mitään tai jos tie katkeaisi vaikka loukkaantumiseen, olisi varasuunnitelma jo selvänä.

Itsensä hän voisi nähdä rahoitusmaailmassa esimerkiksi pankkialalla sijoitusneuvojana tai rahastonhoitajana. Omakin sijoitussalkku Tiuraniemeltä löytyy. Sijoitustouhuja aloitteleville tai harkitseville hänellä on selkeä neuvo.

– Aloita sijottamaan niin aikasin kuin mahdollista.

Pelaajana Tiuraniemi profiloituu kahden suunnan puolustajaksi. Hyökkäystä hän tykkää luoda mahdollisimman paljon. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on vakiinnuttaa pelipaikka Kärpissä.

– Yritän elää hetkessä. Menen sillä asenteella, että katsotaan, mihin se johtaa, Tiuraniemi sanoo.

Suuntana on jatkuvasti etenevä kokonaisvaltainen kehitys. Luistelua voi aina parantaa ja voimaa aina lisätä. Haasteena Tiuraniemi näkee tällä hetkellä sen, että ajatukset kävisivät saumattomasti yksiin pakkiparin kanssa.

– Pelissä pitää tietää koko ajan, mitä tehdä. Pitää olla selkeää, että kumpi menee antamaan painetta kiekolle ja kumpi ottaa kiekotonta pelaajaa, hän antaa esimerkkejä.

Pelityyli oli jenkeissä hyvin toisenlainen. Koko ajan mentiin tuhatta ja sataa. Suomessa peli on Tiuraniemen mukaan huomattavasti taktisempaa.

– On paljon enemmän aikaa tehdä ratkaisuja, ja peli on fiksumpaa. Täällä ei lähdetä vaan silmät kiinni painamaan ylöspäin. Siellä tahtia yritetään kiihdyttää jatkuvasti, ja vähän kuin pakotetaan peliä ylemmäksi. Ratkaisujen tekoon ja kiekon kanssa liikkumiseen on todella vähän aikaa, Tiuraniemi huomauttaa.

Hyvä olo ja

menestyvä tiimi

Kärpillä on Tiuraniemen mukaan alkavalla kaudella hyvät eväät menestykseen. Myös miehen omat fiilikset ovat oikein hyvät.

– Joukkue on tosi hyvä kaikilla rintamilla. Palaset pitää saada loksahtamaan paikalleen, mutta uskon, että joukkueesta tulee tällä kaudella oikein menestyvä, Tiuraniemi toteaa.

Nuorille, jääkiekkourasta vasta haaveileville pelaajanaluille Tiuraniemi vinkkaa, että monipuolinen harrastaminen kannattaa. Lisäksi jääkiekosta on hyvä oikeasti nautiskella, vaikka se tavoitteellista onkin.

– Jos se on kivaa, jaksaa treenata. Kehitys tulee sitä kautta, jos nauttii siitä hommasta. Silloin siihen alkaa laittaa enemmän aikaa ja vaivaa, Tiuraniemi huomauttaa.