Työpaikkahaastattelu on nuorelle jännittävä mutta opettavainen kokemus. Hyvässä haastattelussa nuori pääsee itse kertomaan omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan. Toiminnanjohtaja Mirja Kaartinen tietää, että hyvällä hakemuksellakin selviää pitkälle.

Kesätöihin liittyvä työpaikkahaastattelu voi olla nuorelle todellinen jackpot. Tätä mieltä on valtakunnallisen 4H-järjestön kehityspäällikkö Anu Parviainen.

– Työhaastattelutilanne, jossa nuoria kuunnellaan aidosti, on todella hyvä oppimiskokemus. Siinä saa tärkeää harjoittelua tulevaisuutta varten, Parviainen sanoo.

Hakuaika tulevan kesän työpaikkoihin on parhaillaan menossa. Kesätyöpaikkoja on tarjolla muun muassa kunnissa, yrityksissä sekä yhdistyksissä.

Kesätyöpaikan haku on nuorelle jännittävä tilanne, mutta Parviainen kannustaa nuoria laittamaan itsensä kunnolla peliin.

– Yksi parhaita keinoja hakea kesätyötä on mennä käymään suoraan paikan päällä, jos se vain on mahdollista. Silloin voi antaa oman ansioluettelonsa ja sopia milloin voisi tulla kertomaan enemmän itsestään, hän sanoo.

Valtakunnallinen järjestö työllistää joka kesä yli 6 000 nuorta. Kesätyöpaikkoja voi hakea paikallisten 4H-yhdistysten kautta. Paikallisyhdistyksiä järjestöllä on vajaat kaksisataa.

– Meidän tavoitteenamme on työllistää erityisesti alle 18-vuotiaita nuoria, ja tarjoamme myös 9-luokkalaisille koulutusta työelämän pelisäännöistä.

Sisältö tärkein, mutta visuaalisuus kiinnittää huomion

Oulun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja Kaartinen selailee toimistollaan jo ensimmäisiä kesätyöhakemuksia. Niitä on tullut, vaikka paikkoja ei ole vielä laitettu hakuun.

– Tiitterimmät nuoret ovat jo lähettäneet avoimia kesätyöhakemuksia, Kaartinen sanoo.

Toiminnanjohtaja kuvailee, että osa hakemuksista on tehty ajatuksella ja kaikki asiat ovat kohdallaan. Hakemuksen visuaalisella ilmeellä on merkitystä, mutta asiasisällön edelle se ei mene.

– Visuaalisuudella kiinnitetään huomio, mutta sisällöllä napataan työpaikka, hän sanoo.

Kesätyöpaikkahakemuksen otsikolla on iso merkitys. Kaartisen mukaan hyvä otsikko on selkeä ja sopivan mittainen, mutta myös persoonaa saa näkyä.

Eräs otsikointi on jäänyt Kaartisen mieleen. Kyseinen hakemus oli otsikoitu näin: Täällä tulevan kesän paras kesäntyöntekijä odottelee.

– Tällaiset otsikot ovat mukavia, hän sanoo.

Oulun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja Kaartinen kertoo, että koronavuosien aikana yksi ikäluokka jäi kokonaan ilman kesätyötä. Nyt tilanne on parempi ja yritykset palkkaavat kesätyöntekijöitä erilaisiin työtehtäviin. Kuva: Liubov Alekseeva

Kerro tulevaisuuden suunnitelmista ja harrastuksista

Mitä hakemukseen sitten pitäisi kirjoittaa, kun työkokemusta ei vielä ole? Tähän Kaartisella on selkeä ohje.

Hakemuksessa kannattaa kertoa omasta koulumenestyksestä ja harrastuksista sekä tulevaisuuden suunnitelmistaan, varsinkin silloin, jos ne liittyvät haettavaan työpaikaan.

– Mikäli hakee esimerkiksi leiri- tai kerho-ohjaajan tehtävään, hakemukseen voi suunnitella pienen palan tavallisesta leiripäivästä. Tulevaisuuden suunnitelmien kertominen kertoo hakijan motivaatiosta tehtävää kohtaan.

Kunnat tärkeitä kesätyöllistäjiä

Kunnat ja uudet hyvinvointialueet tarjoavat kesätyötä myös eri ikäisille nuorille. Kunnissa ja uusilla hyvinvointialueilla on tarjolla tälle kesää noin 50 000 kesätyöpaikkaa.

– Uudet hyvinvointialueet eivät vähennä kesätyöntekijöiden tarvetta, sillä sosiaali- ja terveysalalla on edelleen tarvetta kesätyöntekijöille, työmarkkinajohtaja Riikka Krause Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajista (KT) sanoo.

Kunnissa kesätöitä on tarjolla peruskouluikäisille sekä jo opintonsa aloittaneille nuorille.

Kunnat voivat käyttää nuorten työllistämiseen esimerkiksi kesätyöseteliä, jolla nuorten palkkaaminen mahdollistetaan.

– On kuntia, jotka tarjoavat tietyn ikäisille kunnassa asuville nuorille kaikille työtä. Silloin taataan nuorten saama työkokemus, Krause kertoo.

Pienet yritykset työllistävät myös kesällä

Kesätyötilanne näyttää hyvältä myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, vaikka kesätöiden tarjonta on lähtenyt edellisvuotta hitaammin liikkeelle.

– Moni yritys haluaa katsoa, mihin suuntaan taloustilanne ja energian hinta kehittyvät. Sekin vaikuttaa kesätöiden tarjoamiseen, miten kuluttajat lähtevät liikkeelle ja kasvaako heidän luottamuksensa taloustilanteeseen. Ei ole kuitenkaan merkkejä siitä, etteikö kesätöitä tarjottaisi, Suomen Yrittäjäien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

PK-sektorilla kesätyöpaikkoja on parhaimmillaan jopa 40 000. Malisen arvion mukaan tänä kesänä kesätyöpaikkojen määrä edellisvuoteen verrattuna on suunnilleen samoissa lukemissa.

– Tarjolla on paljon kausityötä eli kesätyöntekijöitä tarvitaan palvelualoilla ja puutarha-alalla. Kesätyöpaikkoja on myös teollisuudessa ja tuotannossa, sillä Suomi ei ole heinäkuussa kiinni, hän sanoo.

Kesätyöpaikkoja löytyy sekä ammattiopintonsa jo aloittaneille nuorille että niille, joilla koulutusta ei vielä paljon ole.

–Toisissa tehtävissä vaatimuksia on enemmän kuin toisissa, mutta on tärkeää, että nuoret ja lapset saavat ensikokemuksia työelämästä ja siinä mielessä pk-yritykset ovat voineet tarjota työtä myös nuoremmille kesätyöntekijöille.

Alle 15-vuotiaan työpäivä on lyhyt

Kesätyötä voivat hakea alaikäiset nuoret sekä jo ammattiin opiskelevat nuoret. Kesätyön sisällöt ja työpäivien kestot vaihtelevat aina nuoren iän mukaan.

Esimeriksi 14-vuotias nuori voi tehdä kevyttä kesätyötä enintään puolet koulun loma-ajasta. Työpäivän pituus saa olla enintään seitsemän tuntia, eivätkä ylityöt ole sallittuja.

Sen sijaan 15-vuotta täyttäneiden nuorten työaika on sama kuin täysi-ikäisillä ja myös ylitöiden tekeminen on sallittua omalla suostumuksella.

15-vuotta täyttänyt nuori saa jo itse allekirjoittaa työsopimuksensa.

Mikäli kesätyötä ei ensimmäisellä kerralla löydy heti, hyvä hakemus voi kantaa hedelmää myöhemmin.

– Moni helmi on löytynyt, vaikka kesätyöpaikka meni ohi. Kun hakemus on jäänyt mieleen, olemme ottaneet hakijaa yhteyttä myöhemmin, kun olemme tarvinneet esimeriksi ohjaajaa, ja sitä kautta töitä on riittänyt myöhemminkin, Mirja Kaartinen sanoo.