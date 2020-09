Hanhien erottaminen ei ole aina helppoa. Vasemmalla on aikuinen kiljuhanhi ja oikealla nuori yksilö Norjan Porsanginvuonolla. Kuva: WWF Suomi

Liminganlahdella ja sen läheisyydessä tavattiin viime viikolla 27 äärimmäisen uhanalaista kiljuhanhea. WWF pyysi paikallisia metsästysseuroja keskeyttämään hanhenmetsästyksen siksi aikaa, kun alueella on kiljuhanhia.

WWF kiittää metsästäjiä vastuullisesta toiminnasta.

– Paikalliset Limingan ja Lumijoen metsästysseurat ansaitsevat kiitoksen vastuullisuudestaan. Ne suhtautuivat WWF:n julkaisemaan vetoomukseen rakentavasti, ja julkaisivat myös omilla nettisivuillaan varoituksen, jotta rauhoitettuja kiljuhanhia ei joutuisi vahingossakaan ammutuksi, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen järjestön tiedotteessa.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta 50 vuoteen, kun kiljuhanhia nähtiin Liminganlahdella syysmuuton aikana. Kevätmuutolla kiljuhanhet lepäilevät Perämeren alueella säännöllisesti.

Hanhet lähtivät Suomesta viikonloppuna ja ovat saapuneet talvehtimispaikalleen Pohjois-Kreikkaan Kerkini-järvelle.

Kiljuhanhi on rauhoitettu laji, ja sen tappamisesta voidaan tuomita 6 391 euron korvauksiin. Tunturi-Lapissa pesivä kiljuhanhi on Pohjolan uhanalaisimpia pesimälintuja. Kanta oli pienimmillään 2000-luvun alussa alle 20 paria, mutta se on viime vuosina elpynyt noin 40 pariin.