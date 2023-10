Oulu-kirjainten julkistamistilaisuus pidetään lauantaina. Kuva: Teija Soini

Kiistellyt Oulu-kirjaimet on pystytetty Hupisaarille. Ekobetonista valetut kaksimetriset kirjaimet nökottävät rantapenkalla ja taustalta pilkottavat tutut suihkulähteet ja Toivoniemen kerrostalot. Kirjaimissa on hyödynnetty paikallista osaamista, sillä ekobetoni on geopolymeeriä, joka on kehitetty Oulun yliopistossa.

Jyhkeät kirjaimet on aidattu ja niitä ympäröivät rakennustelineet. Julkistustilaisuus pidetään lauantaina 7. lokakuuta.