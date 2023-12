Kiira Riihijärvellä on Yhdysvaltojen Mobilessa pelattavassa kisassa paljon pelissä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Golfammattilainen Kiira Riihijärvi on aloittanut LPGA-kiertueen karsintafinaalin Yhdysvaltojen Alabamassa suhteellisen tasalaatuisilla esityksillä. Riihijärvi on summannut kuuden kierroksen kisassa toistaiseksi kaksi 71 lyönnin kierrosta ja on tuloksella yksi alle parin jaetulla 52. sijalla.

Karsintafinaalin panokset ovat korkeat, sillä kisan 20 parasta lunastaa ensi vuodeksi kattavan pelioikeuden LPGA-kisoihin, joita Riihijärvi ehti päättyneellä kaudella kiertueen tulokkaana jo urakoida.