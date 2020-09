Kiipulasäätiön omistama tytäryhtiö Avire Oy myi kuntoutuksen palvelutoiminnan Verve Oy:lle. Aviren kuntoutustoiminnan yksiköt Oulussa, Helsingissä, Vantaalla, Hämeenlinnassa ja Tampereella siirtyvät lokakuun alusta alkaen Verven omistukseen.

Myynnin yhteydessä yksiköiden kuntoutushenkilöstö siirtyy Verveen vanhoina työntekijöinä.

Yrityksessä työskentelee noin 50 kuntoutusalan osaajaa. Siirtyvien yksiköiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 4 miljoonaa euroa viime vuonna.

Aviren liiketoiminnan myynnin taustalla on myös yleinen kysynnän väheneminen perinteistä laitoskuntoutusta kohtaan ja entisestään koventunut hintakilpailu.

Omistusjärjestely ei vaikuta yrityksen voimassa oleviin sopimuksiin eikä asiakkaiden palveluun.

– Avire Oy:n ja Kiipulan kuntoutuksen yhdistäminen vuonna 2017 ei tuonut toivottua kasvua taloudellisesti terveellä pohjalla. Toisaalta koronapandemia kiihdytti etäkuntoutuksen tarvetta, jonka toteuttamiseen meillä ei ollut riittäviä edellytyksiä, toteaa Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Jukka Kujala.

Liiketoimintakaupan myötä Verve on ammatillisen ja toimintakykykuntoutuksen valtakunnallinen asiantuntija, jolla on toimintaa 17 paikkakunnalla. Sen yhteenlaskettu liikevaihto on 35 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 450 henkilöä.