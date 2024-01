Vuorilla tulee käytyä läpi koko tunteiden kirjo. Jännitys ja pelko ovat usein läsnä. Viimeiset kymmenen vuotta ovatkin kuluneet intensiivisesti muun muassa Norjassa, Ruotsissa ja Alpeilla.

Näin kuvailee Matti Saapunki, 31, joka on opiskellut aspirant-vuoristo-oppaaksi. Saapunki kouluttautuu edelleen, mutta on nyt edennyt koulutuksessaan siihen vaiheeseen, että voi tehdä vuoristo-oppaan töitä. Rahaa koulutukseen on palanut kymmeniä tuhansia euroja.

– Periaatteessa minulla ei ole tällä hetkellä pysyvää asuinpaikkaa – asun asuntoautossa tyttöystäväni kanssa, koska työni on niin liikkuvaa, Kuusamosta lähtöisin oleva Saapunki kertoo arjestaan.