– Alltimen osakkeiden myynnistä, Jussi Tuohino tiivistää vuoden 2021 miljoonatulojensa pääasiallisen lähteen.

Keskimmäistä nimeään Jussi käyttävä yrittäjä löytyy tulotietojen listalta nimellä Jani Tuohino yli 9,1 miljoonan kokonaistuloilla. Tuohino on kiinteistöhuolto­yhtiö Alltimen perustajia ja toimi viimeksi yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiö on nyt kuitenkin Tuohinolle taakse jäänyttä elämää.

– Ihan vastikään myin loputkin Alltimen osakkeet, enkä enää ole missään vastuutehtävässä, Tuohino kertoo.

Ratkaisu jäädä syrjään yhtiöstä syntyi Tuohinon mukaan hyvässä yhteisymmärryksessä, kun Tuohino huomasi, ettei hänelle löytynyt mielekästä roolia yhtiön kasvuvaiheessa.

– Yhden miehen aika ei riitä kaikkeen, ja nyt saan käyttää aikaani pienempiin yrityksiin, monessa mukana oleva Tuohino kertoo.

Osa ajasta kuluu myös omalla Tuohinon tilalla, joka on erikoistunut puhtaaseen kauraan.

– Maatila on minulle sydämen asia, mutta jos katsotaan lukuja, niin yritysmaailmassa on varmaan suurin työ, kun monta yritystä on kasvuvaiheessa, Tuohino pohtii aikansa jakamista jatkossa.

Tuohino oli pyytänyt verotietojensa salaamista, vaikka tiesikin, että tulot saa selville kysymällä.

– Se oli oma kannanottoni, toivoisin ettei näitä tarvitsisi kertoa, Tuohino toteaa.

– Ennen kaikkea perusteenani oli se, että jollekin voi tulla suurien tulojen uutisoinnista negatiivisia ajatuksia, ja sellaisia en halua kenellekään, Tuohino perustelee kantaansa.