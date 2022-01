Valtaosassa Suomen isoimpia kaupunkeja on myynnissä koteja selkeästi vähemmän kuin kaksi vuotta sitten, kertoo Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma.

Oulussa myytävät kohteet ovat vähentyneet 28 prosentilla kahden vuoden takaisesta, mikä on suurin pudotus isojen kaupunkien sarjassa. Taustalla on korona-aika, joka on saanut ihmiset panostamaan asumiseensa.