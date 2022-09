Oulussa kiinteistökustannukset ovat edullisia. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna jyrkästi, selviää Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksestä.

Kaikkiaan kustannukset ovat nousseet keskimäärin noin 13 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Selvityksessä on mukana 59 kaupunkia ja kuntaa. Kiinteistökustannukset nousivat kaikissa niissä.

Suurinta nousu oli sähkönhinnassa, joka pomppasi keskimäärin 106 prosenttia ylöspäin. Kaukolämmön kustannus kohosi 6,5 prosenttia, jätekustannusten 6,4, rakennuksen kiinteistöveron 4,8 ja veden 2,2 prosenttia. Tontin kiinteistövero pysyi selvityksen mukaan käytännössä ennallaan.

Korkeimmat kiinteistökustannukset ovat tänä vuonna Helsingissä, Mikkelissä ja Rovaniemellä. Edullisimmat kiinteistökustannukset ovat Kempeleessä. Oulu on suurten kaupunkien edullisin.

Helsingissä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee 90-neliöisessä perheasunnossa noin 3 900 euroa vuodessa, kun Kempeleessä riittää hieman alle 2 800 euroa. Oulussa summa on hieman yli 3 000 euroa.

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 niin sanotun Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa.

Kiinteistöliiton tiedotteessa todetaan, että tällä hetkellä sähkön hintavertailua on erittäin vaikea tehdä, koska markkinoilla olevien sopimusten mallit ja hinnat muuttuvat koko ajan. Nyt julkaistussa vertailussa on käytetty sähköenergian hinnassa kyseisten kuntien keskiarvoa ja siirtomaksussa paikallisen siirtoyhtiön tariffia.

Indeksitalo-kustannusten summat neliötä kohti: Kempele 2,55 euroa Oulu 2,81 euroa Raahe 2,84 euroa Ylivieska 3,08 euroa Kajaani 3,33. Kuntakohtaisten kustannusten nousuprosentit vuoteen 2021 verrattuna: Oulu 11,1 % Raahe 18,1 % Ylivieska 9,7 % Kajaani 14,8 % Kempele 14,1 %.

