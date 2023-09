Oulussa kiinteistökustannukset olivat vertailussa mukana olleista suurista kaupungeista maltillisimmat. Arkistokuva. Kuva: Janne Körkkö

Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna lähes kaikilla osa-alueilla, kertoo Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvitys. Kustannukset ovat nousseet viime syksystä keskimäärin 2,9 prosenttia. Ainoastaan sähkön hinnat laskivat viimevuotisen kaksinkertaistumisen jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaalla kustannusnousu oli muuta Suomea maltillisempaa. Vertailussa mukana olevista kunnista Oulussa kustannukset nousivat 1,3 prosenttia, Kempeleessä 2,4 prosenttia ja Kajaanissa 1,7 prosenttia, kun taas Ylivieskassa oli laskua 0,1 prosenttia ja Raahessa 0,5.

Kempeleen kiinteistökustannukset olivat vertailun edullisimmat, 2,61 euroa neliöltä kuukaudessa. Suurimmista kaupungeista puolestaan Oulu oli edullisin 2,84 eurolla. Kaikkien vertailukuntien keskiarvo oli 3,23 euroa neliöltä kuukaudessa.

Tiedotteen mukaan kuntien väliset kustannuserot ovat entisestään kasvaneet kalleimman ja halvimman välillä. Helsingissä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee 90-neliöisessä perheasunnossa noin 4 280 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää noin 2 820 euroa. Raahessa maksetaan kuntakohtaisia kustannuksia noin 3 045 euroa, Oulussa noin 3 067 euroa, Ylivieskassa noin 3 316 euroa ja Kajaanissa noin 3 650 euroa.

Vertailussa on mukana 59 kaupunkia ja kuntaa. Siinä on otettu huomioon muun muassa kaukolämpö, vesihuolto ja kiinteistöverot. Vertailutalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa.