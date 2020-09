Metsokankaalle vuonna 2013 rakennettu Pikkumetso on yksi siirtokelpoisista elementtikouluista, jotka Oulun kaupunki on vuokrannut käyttöönsä. "Meillä on täällä oikein hyvin toimivat ja tykätyt perustilat, ja rakennus on pysynyt hyvässä kunnossa. Suurin ero tavalliseen kouluun on se, että omaa ruokalaa tässä rakennuksessa ei ole, Metsokankaan koulun apulaisjohtaja ja Pikkumetson lähiesimies Anna-Kaarina Jääskeläinen kertoo.

Kuva: Maiju Pohjanheimo