OULU

Iliyan Mileville on kertynyt 17 vuoden mittainen kokemus Kärppien pelien videokuvaamisesta. Milev kuvaa pelejä käsivaralta kamera jatkuvasti olalla. Kuva: Laura Seppä

Kiekko putoaa Raksilan jäähallilla pelin tiimellykseen. Videokuvaajat ovat aistit herkillä ennen sitä ja sen jälkeen. Iliyan Milev on kuvannut Kärppien pelejä televisioon jo 17 vuoden ajan.

Peli-illan mittaan kuvaajalle kertyy kovaa kuormitusta. Milev kuvaa käsivaralta, eli useita kiloja painava kamera on jatkuvasti olalla.

– Haastavinta on varmaan jaksaa fyysisesti pelin loppuun asti. Kamerassa on kiinni pitkä piuha, ja sen kanssa tulee liikkuttua. Jälkeenpäin sen tuntee kropassa, Milev toteaa.

Pelien peruslähetykset kuvataan viidellä miehitetyllä kameralla ja lisäksi neljällä robottikameralla. Robokamerat on sijoitettu maalien taakse sekä niiden yläpuolelle, jonne kuvaajia ei päästetä kiipeilemään.

Kuva, ääni ja selostus menevät ensin hallin ulkopuolelle lähetysautoon. Siitä ne lähtevät Helsinkiin, jossa ohjaaja ja muut ammattilaiset leikkaavat materiaalin suoraan tv-lähetykseen.

Nälkä kiekkoa kohtaan

Kiekkokauden näytelmä pyörii vuodesta toiseen samalla kaavalla.

– Kun kausi alkaa, ollaan innoissaan. Tulee nälkä jääkiekkoa kohtaan, Milev kertoo.

Monesti taas joulu-tammikuussa tuntuu hänen mukaansa siltä, että taasko pitää olla menossa. Kun playoffit alkavat, innostus syttyy uudelleen.

– Jos Kärpät pelaa mestariksi, se huuma vie vielä viikkoja mukanaan. Kesällä kiekko ei ole mielessä, mutta uutta kautta kohti mennessä innostus taas nousee, Milev toteaa.

Hänen kuvauspaikkansa on kaukalon reunalla plexin vieressä. Hän kuvaa paitsi peliä, myös kaikkea muuta, jota näytetään ruudussa niinä hetkinä, kun peli on tauolla.

– Seuraan yleisöä. Se on se suola tässä, kun saa poimittua mielenkiintoisia hahmoja yleisöstä mukaan. Kun peli on toisella laidalla, katselen ympärille yleisöä, ketä voisi kuvata. Kuvaan paljon esimerkiksi lapsia ja pariskuntia. Mietin, mitä itse katsojana haluaisin nähdä, Milev sanoo.

Jälkeenpäin ihmiset saattavat tulla sanomaan, että pääsivät telkkariin. Moni on Milevin mukaan otettu siitä.

Korona-aikana luovuus on hieman kärsinyt, koska yleisössä ei ole juuri ollut kuvattavaa. Milev on iloinen siitä, että nyt yleisö taas liikkuu.

– Jos taas koko hallissa on nihkeä meininki, se tarttuu työntekijäänkin. Kaikista vaikeinta on kuvata silloin, kun Kärpät ovat häviämässä ja yleisö on hiljaa, Milev huomauttaa.

Laji oli aluksi aivan outo

Ensimmäisen pelinsä Milev kuvasi vuonna 2006, kun pelattiin Sakari Palsolan jäähyväisottelua. Hän opiskeli tuolloin media-alaa, ja opettaja kysyi, kiinnostaisiko pelin kuvaaminen. Myöhemmin Milev sai sopimuksen koko kauden pelien kuvaamisesta, ja sillä tiellä ollaan.

– Aikaisemmin en tiennyt jääkiekosta mitään. Tuntui tosi oudolta, ja jännitin ihan sikana. Piti keskittyä kovasti. Vuosien varrella olen oppinut. Luistella en itse silti osaa. Kahdesti olen kokeillut, Milev naurahtaa.

Hän muutti Suomeen 16-vuotiaana Bulgariasta, jossa asuvat edelleen isä, muuta sukua ja lapsuudenystäviä. Jääkiekko ei kuulunut lapsena elämään. Koko Bulgariassa on vain neljä jääkiekkojoukkuetta.

Milev viettää kesälomansa Bulgariassa. Korona-aikana hän ei ole sinne kuitenkaan matkustanut.

Fakta Kärppäpelien kuvaaja Kuka: Iliyan Milev. Ikä: 36 vuotta. Asuu: Muhoksella puolisonsa Jenni Kukkohovin sekä kahden lapsen kanssa. Sinne he muuttivat marraskuussa Höyhtyältä. Kotoisin: Bulgariasta, pääkaupunki Sofiasta. Asunut Suomessa 20 vuotta. Työt: päätyössä sosiaalialalla lastensuojelun parissa. Kuvaa freelancerina Kärppien pelejä televisioon ja paljon muutakin urheilua ja erilaisia tapahtumia.