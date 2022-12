Siinä missä muualla maailmassa koronaviruksen kanssa on opittu elämään ja tiukoista määräyksistä luovuttu, Kiinassa on viime kuukaudet eletty toista todellisuutta. Viruksen kierto on pyritty tukahduttamaan täydellisesti.

Taktiikka toimi pandemian alussa. Kohta jo kolme vuotta kestäneet ankarat koronasulut ja karanteenisäännöt sekä loputon testaaminen ovat kuitenkin jo ylittäneet monen kiinalaisen sietokyvyn.