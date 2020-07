Sodan vai rauhan valmisteluja? Uusi rantaramppi on rakennettu valmiiksi Pagasan saarella Spratlyn kiistellyssä saaristossa Etelä-Kiinan merellä Palawanin länsipuolella. Raportit kertovat, että ramppia käyttävät kalastajat hakiessaan turvaa rajuilmalta.

Maailman kaksi johtavaa valtiota, supervallat Yhdysvallat ja Kiina, ovat yhä useammassa paikassa avoimesti napit vastakkain. Yhdysvallat on asettunut Kiinaa vastaan keskusjohtoon komennetun Hongkongin lisäksi myös Etelä-Kiinan merellä.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo tuomitsi tällä viikolla Kiinan aluevaatimukset Etelä-Kiinan merellä ja kutsui niitä täysin laittomiksi. Presidentti Donald Trumpin uskollisena viestinviejänä tunnettu Pompeo sanoi, että Kiinan vuosien kiusaamiskampanja alueen hallitsemiseksi on laiton.

Kyseessä on Yhdysvaltojen voimakkain kannanotto asiaan ja vahvin tuki Haagin kansainvälisen tuomioistuimen vuonna 2016 tekemälle linjaukselle, että Kiina rikkoo toimillaan kansainvälistä lakia.

Kiina sanoi jo vuonna 2016, ettei se hyväksy tuomioistuimen linjausta. Pompeon uusin lausunto tarkoittaa käytännössä sitä, että Yhdysvallat sitoutuu linjaukseen. Yhdysvallat ei tosin ole hyväksynyt kansainvälisen tuomioistuimen asemaa nationalistisista syistä – eikä Kiina sen jäsenmaihin kuulu.

Tiukentunut retoriikka ei tarkoita, että Yhdysvallat antaisi sotilasapua alueen maille, mutta jättää auki sen mahdollisuuden, että Yhdysvallat voisi puolustaa Vietnamin, Malesian ja Filippiinien kaltaisia maita, jos alueella syntyy levottomuuksia Kiinan aggression takia.

Kiinan Yhdysvaltojen suurlähetystö sanoi lausunnossaan, että Yhdysvaltojen hallitus liioittelee tilannetta alueella ja yrittää kylvää epäsopua rannikkovaltioiden välillä.

– Syyte ei ole oikeutettu. Kiina vastustaa sitä.

Lisäksi lausunnossa sanottiin, että Kiina on sitoutunut ratkaisemaan kiistan neuvottelemalla.

Kiinan presidentti Xi Jinping on valtakaudellaan ajanut entistä aktiivisempaa voimapolitiikkaa myös Etelä-Kiinan merelle. Hän on osallistunut näyttäviin laivastoharjoituksiin alueella.

Kiina ja kahdeksan muuta

Yhdysvaltain laivaston välittämässä kuvassa F/A-18E Super Hornet -koneet ovat valmiina nousukiitoon lentotukialus USS Ronald Reaganilta Etelä-Kiinan merellä 5. heinäkuuta.

Kiinalla ja kahdeksalla muulla valtiolla on vuosia jatkunut kiista päällekkäisistä aluevaatimuksista Etelä-Kiinan merellä.

Kiinan aluevaatimukset ovat suurimmat. Se vaatii itselleen Meksikon kokoista aluetta, mikä vastaa lähes koko merialuetta.

Syynä kiistaan merestä ovat sen luonnonvarat. Alueella on runsaasti kaasua ja öljyä, mutta arviot esiintymien suuruudesta vaihtelevat. Rohkeimmissa arvioissa puhutaan jopa suuremmista öljymääristä kuin Lähi-idässä. Lisäksi alue on tärkeä merenkululle ja kalastukselle. 1980-luvulla arvioitiin, että merestä nousi kahdeksan prosenttia maailman kalansaaliista.

Merellä kulkee päivittäin satoja rahtilaivoja ja jopa puolet maailman meritse kuljetetusta öljystä.

Kiina on myös rakentanut merelle tekosaaria ja niille sotilastukikohtia, joita sijaitsee Spratlysaarilla ja Paracelsaarilla. Yksi tekosaarista on Mischief-riutta, joka on täytetty viimeisen parin vuoden aikana.

Yhdysvallat syyttää Kiinaa siitä, että se pyrkii saarten aseistamisella pelottelemaan meren luonnonvarojen hyödyntämiseen pyrkiviä naapurimaitaan.

Vuodesta 2012 alkaen Kiina on asuttanut tekosaarille myös asukkaita.

Arvio: Yhteenoton riski kasvanut

Tänä keväänä Etelä-Kiinan merellä on ollut levotonta.

Huhtikuussa Kiinan rannikkovartioston alus jyräsi vietnamilaisen kalastusaluksen Paracelsaarten lähellä. Pian tämän jälkeen kiinalaisalukset ajoivat pois malesialaisen öljynetsintäoperaation Borneon rannikolta.

Japanin laivaston eli japanilaisittain merellisten itsepuolustusvoimien koulutusalukset JS Kashima ja JS Shimayuki harjoittelevat ohitusta Yhdysvaltojen ydinkäyttöisen Ronald Reagan -lentotukialuksen kanssa 6. heinäkuuta otetussa kuvassa.

Välikohtaukset saivat Yhdysvallat ja Australian lähettämään alueelle aluksiaan osoittamaan navigointivapautta. Yhdysvaltojen mukaan ne liikkuivat kansainvälisillä vesillä, joita Kiina väittää omakseen.

Yhdysvallat on lisäksi lähettänyt alueelle lentotukialuksia ja jopa pommikoneen.

Yhä suurempana pidetään riskiä siitä, että alueella tapahtuisi Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen yhteenotto.