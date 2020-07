Katukauppias myi t-paitoja Tiktok-logolla Intian Delhissä kesäkuun lopussa. Intiassa asuu suuri osa, yli 110 miljoonaa Tiktok-käyttäjää. Kuva: RAJAT GUPTA

Yhdysvallat saattaa kieltää kiinalaiset sosiaalisen median sovellukset, joihin kuuluu Tiktok.

– En halua toimia presidentti Donald Trumpin ohi, mutta harkitsemme sitä, Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo sanoi Reutersin mukaan.

Tiktok on erityisesti nuorten suosima sovellus, jonne käyttäjät voivat ladata lyhyitä videonpätkiä, joita höystetään musiikilla tai erilaisilla efekteillä. Videoita on erityyppisiä, hauskoja tai pelottavia.

Tiktok on yksi maailman nopeimmin kasvavia sosiaalisia medioita. Yhdeksänneksi suosituimmalla sovelluksella arvioitiin olevan tänä vuonna 800 miljoonaa käyttäjää, mikä on 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Sovellusta kuvaillaan äärimmäisen koukuttavaksi. Käyttäjät voivat vain katsella muiden videoita tai haalia itselleen seuraajia, jotta omille latauksille tulisi näkyvyyttä tykkäyksien muodossa.

Sovelluksessa on omat julkkiksensa. Esimerkiksi suomalaisella Jennifer Käldillä, 18, on lähes viisi miljoonaa seuraajaa.

Pesäero Kiinaan

Sekä Yhdysvalloissa että Intiassa päättäjät ovat nostaneet esiin Tiktokin tietoturvaongelmat, mutta sovelluksen kieltäminen kytkeytyy myös jännitteisiin suurvaltasuhteisiin.

– Ihmisten kannattaa ladata Tiktok vain siinä tapauksessa, jos haluaa henkilökohtaisia tietojaan Kiinan kommunistisen puolueen käsiin, Pompeo perusteli maanantaina.

Tiktokin omistava kiinalainen Bytedance yrittää valloittaa markkinoita korostamalla erillisyyttään Kiinasta.

Sovellus ei ole saatavilla Kiinassa ja Bytedancen mukaan Tiktokin dataa säilytetään Kiinan ulkopuolella. Bytedancella on Kiinan markkinoille samantyyppinen sisarsovellus Douyin, mikä tarkoittaa värisevää ääntä.

Yhdysvaltojen ja Kiinan suhdetta hiertää koronapandemia. Yhdysvalloissa on eniten todettuja tartuntoja maailmassa: pian kolme miljoonaa. Trump on syyttänyt Kiinan hallitusta pandemiasta, Kiina taas Yhdysvaltoja sen mustamaalamisesta. Maiden kauppakiista on jatkunut pian kaksi vuotta.

Intialta toinen kielto

Intiassa, jossa on eniten eli yli 110 miljoonaa Tiktok-käyttäjää, kiellettiin hiljattain Tiktok ja 58 muuta kiinalaissovellusta. Kielto oli reaktio Intian ja Kiinan rajariitaan, jossa kuoli 20 intialaissotilasta kesäkuun puolivälissä.

Intian hallituksen mukaan kiinalaiset sovellukset ovat maalle vaaraksi. Intian IT-ministeriö sanoi saaneensa eri tahoilta valituksia, joiden mukaan sovellukset "varastavat käyttäjätietoja ja soveltavat niitä luvattomalla tavalla".

Viime vuoden keväällä Tiktok kiellettiin Intiassa muutamaksi viikoksi, kun intialainen tuomioistuin katsoi, että palvelussa levitetään pornoa ja varoitti, että netissä liikkuvat saalistajat pääsevät siellä kontaktiin lasten kanssa.

Hallitus kielsi sovelluksen, mutta oikeus pyörsi päätöksen myöhemmin Bytedancen valitettua korkeimpaan oikeuteen sananvapauden rajoittamisesta. Bytedance sanoi yhtiön kärsineen kiellon vuoksi puolen miljoonan dollarin päivittäiset tappiot.

Laki ajaa yritykset Hongkongista

Kiinan Hongkongiin säätämä uusi turvallisuuslaki karkottaa it-alan yrityksiä. Tiistaina Tiktok ilmoitti lähtevänsä Hongkongista, joten asukkaat eivät voi jatkossa käyttää kiinalaissovellusta.

Aiemmin Facebook. Microsoft, Google, Twitter ja Zoom ilmoittivat etteivät luovuta käyttäjätietojaan Hongkongin viranomaisille ennen kuin ne ovat päässeet selville lain seurauksista.

Kiinassa amerikkalaisten sosiaalisten medioiden toiminta on pääosin estetty hallituksen määräämällä palomuurilla. Samat yritykset ovat kuitenkin toimineet vapaasti Kiinan erityishallintoalueella Hongkongissa.

Apple vaatii, että Hongkongin viranomaisten tulee lähettää mahdolliset tietopyyntönsä Yhdysvaltojen oikeusministeriöön, jossa tutkitaan pyyntöjen oikeudellinen perusta. Apple sanoi ettei ollut saanut tietopyyntöjä.

Kiina hyväksyi turvallisuuslain viime viikolla. Se on suurin muutos Hongkongin lainsäädäntöön sen jälkeen, kun alue siirtyi Britannialta Kiinan alaisuuteen 23 vuotta sitten.