Kiinalaisen sotilassoittokunnan jäsenet esiintyivät Mahtavassa kansan salissa Pekingissä 23. lokakuuta kun tuli kuluneeksi 70 vuotta Kiinan liittymisestä Korean sotaan. Kuva: ROMAN PILIPEY

Markkinointijohtaja Emily Lo on helpottunut. Hän sanoo koronatilanteen olevan hallinnassa koko maassa ja uskoo, että Kiinan talous siksi elpyy vähitellen.

– Elämä on jo palautunut lähes entiselleen. Minulla menee niin hyvin, että harkitsen uuden auton ostamista, kun kommunistipuolue kerran kehottaa meitä tukemaan taloutta kuluttamalla, hän kertoo Kiinassa suositun mobiilisovelluksen WeChatin kautta.

Eteläisessä Shenzhenin metropolissa asuva Lo pitää tervetulleena sitä, että puolueen johto on päättämässä Kiinan tulevasta taloudellisesta ja poliittisesta linjasta. Johtajat kokoontuvat maanantaina lyödäkseen lukkoon maan seuraavan viisivuotissuunnitelman.

– Yleensä en kiinnitä huomiota johtajien tekemisiin, sillä ne eivät juuri vaikuta elämääni. Tilanne on parhaillaan kuitenkin niin haastava, että on mielenkiintoista nähdä mihin suuntaan he aikovat viedä Kiinaa, Lo toteaa.

Omavaraisuus tähtäimessä

Kiina on sekä taloudellisesti että ulkopoliittisesti harvinaisen kovien paineiden alla. Talouskasvu on hidastunut vähitellen meneillään olevan viisivuotissuunnitelman aikana, ja koronapandemian seurauksena talouden arvioidaan kasvavan vain noin kaksi prosenttia tänä vuonna.

Amerikkalaisessa yliopistossa tutkintonsa suorittanut Emily Lo uskoo Kiinan tulevaisuuteen. Hän ei kadu päätöstä palata kotimaahan.

Yhdysvaltojen pari vuotta sitten aloittama kauppasota vaikeuttaa Kiinan ponnisteluja saada taloutensa kasvamaan entiseen malliin. Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat ylipäänsä poikkeuksellisen kireät, ja Kiina on riidoissa useiden muidenkin länsi- ja naapurimaiden kanssa.

Presidentti ja puoluejohtaja Xi Jinping onkin tehnyt selväksi, että Kiina pyrkii jatkossa vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista ja muista länsimaista. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman mittava omavaraisuus.

Seuraavina viitenä vuotena Kiina keskittyy siksi ennen muuta kotimaisten markkinoidensa laajentamiseen ja huipputeknologiansa kehittämiseen. Valtavia voimavaroja suunnataan muun muassa korkeatasoisten kotimaisten puolijohteiden valmistamiseen.

Tähän asti kiinalaisyritykset ovat joutuneet ostamaan ennen muuta amerikkalaisia puolijohteita. Kauppasodan vuoksi on kuitenkin mahdollista, ettei näitä ole saatavilla jatkossa, jolloin Kiinan taloudellisesti elintärkeät huipputekniikkaa tuottavat yritykset olisivat vaikeuksissa.

Päästöt valokiilassa

Viisivuotissuunnitelman oletetaan painottavan myös ekologisesti kestävän kehityksen merkitystä. Presidentti Xi ilmoitti syyskuussa, että Kiinan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2060 mennessä, joten maan on pikaisesti ryhdyttävä vähentämään ennätyksellisiä kasvihuonepäästöjään.

Kiinassa kulutetaan ja tuotetaan selvästi eniten hiiltä maailmassa. Xin asettamaa tavoitetta pidetäänkin hyvin kunnianhimoisena etenkin kun lukuisia uusia hiilivoimaloita on parhaillaan rakenteilla.

Vaikka Xi on Kiinan mahtavin johtaja pitkään aikaan, hän ei näytä olevan tyytyväinen asemaansa. Viisivuotissuunnitelmaa käsittelevien edustajien on nimittäin määrä hyväksyä myös uusi säädös, joka keskittää yhä enemmän valtaa hänelle.

Suunnitelman ei odoteta käsittelevän minkäänlaisia poliittisia uudistuksia. Kiina ei ole luopumassa yhä autoritaarisemmasta yksipuoluejärjestelmästään.

Fakta Vanha perinne Kiina on harvoja maita, joissa viisivuotissuunnitelmat ovat vielä käytössä. Vuodet 2021–25 kattava seuraava suunnitelma on neljästoista, joka on laadittu kommunistipuolueen päästyä valtaan 1949. Puolue ryhtyi silloin seuraamaan Neuvostoliiton esimerkkiä. Kiinan suunnitelmat eivät kuitenkaan ole yhtä yksityiskohtaisia kuin Neuvostoliiton, vaan ne toimivat lähinnä strategisina toimintaohjeina. Ensimmäinen suunnitelma oli voimassa 1953–57. Sosialistisen Kiinan isänä pidetyn Mao Zedongin johdolla laadittu seuraava suunnitelma sai traagisia seurauksia. Suunnitelma aloitti niin kutsutun Suuren harppauksen, jonka piti nopeasti muuttaa köyhä maatalousvaltainen maa teollistuneeksi, kommunistiseksi yhteiskunnaksi. Suuri harppaus sai aikaan kymmeniä miljoonia ihmisiä tappaneen nälänhädän. Tällä vuosisadalla suunnitelmien yhteisenä nimittäjänä on ollut tulevan talouskasvun tarkka ennustaminen. Ennen tätä koronapandemian sekoittamaa vuotta ennustukset ovat kuin ihmeen kaupalla lähes aina osuneet oikeaan.