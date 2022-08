Taiwanin ulkoministeriön virkamiehet ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi poseerasivat kameroille tiistaina Pelosin saavuttua maahan vierailulle. Kuva: Taiwan Ministry of Foreign Affai

Yli 20 Kiinan armeijan lentokonetta on lentänyt Taiwanin ilmapuolustusvyöhykkeelle tiistaina, sanovat Taiwanin pääkaupunki Taipein viranomaiset.

Myös Taiwanin puolustusministeriö kertoi asiasta Twitterissä.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi aloitti kiistanalaisen vierailunsa Taiwaniin tänään.

Kiina varoitti jo aiemmin Yhdysvaltoja, että Pelosin vierailulla Taiwaniin on seurauksia. Kiinan armeija ilmoitti tiistaina olevansa varautunut ”kaikenlaisiin tapahtumiin”. Yhdysvallat taas toi neljä sotalaivaa Taiwanin saaren lähettyville.

Pelosi on korkea-arvoisin Yhdysvaltain hallinnon edustaja saarella sitten vuoden 1997, jolloin silloinen puhemies Newt Gingrich vieraili saarella.

Taiwanin asema on kiistelty, ja Kiina pitää saarta kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan itselleen tarvittaessa sotilaallisesti.

Venäjä ilmoitti tukensa Kiinalle

Pelosi sanoi julkaisemassaan lausunnossa, että hänen vierailunsa tarkoitus on vahvistaa ja uudistaa Yhdysvaltain tukea Taiwanille.

– Kongressidelegaatiomme vierailu Taiwaniin kunnioittaa Yhdysvaltojen vankkumatonta sitoutumista Taiwanin voimaa pursuavaan demokratiaan, Pelosi sanoi lausunnossaan, joka julkaistiin puhemiehen saapuessa Taiwaniin.

Pelosin mukaan sitoumuksella on erityisen suuri merkitys nyt, koska valinta demokratian ja yksinvaltiuden välillä on ajankohtainen kaikkialla maailmassa.

Puhemies korosti myös, ettei hänen vierailunsa saarella ole millään tavalla ristiriidassa Yhdysvaltain yhden Kiinan politiikan kanssa. Yhdysvallat ei ole tunnustanut Taiwania itsenäiseksi valtioksi.

Yhdysvaltain ulkoministeriön myöhemmin julkaisemassa lausunnossa korostettiin niin ikään, että vierailu syventää Yhdysvaltain vankkumatonta sitoutumista Taiwaniin ja maiden ystävällisiin suhteisiin.

Kiinaa nämä sanat eivät vakuuttaneet.

– Yhdysvallat vääristelee, hämärtää ja onteloi yhden Kiinan periaatettaan. Tällaiset teot, aivan kuin tulella leikkiminen, ovat hyvin vaarallisia. Tuli nielee ne, jotka sillä leikkivät, sanottiin Kiinan ulkoministeriön hieman Pelosin saapumisen jälkeen antamassa lausunnossa.

Myös Venäjä riensi Kiinan tueksi todeten, että Kiinalla on täysi oikeus puolustaa aluettaan ja suvereniteettiaan Yhdysvaltain "selvää provokaatiota" vastaan.

Asiantuntijat: Yhdysvallat tuskin muuttamassa Taiwan-politiikkaansa rajusti

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlinin mukaan Pelosin vierailu on niin merkittävä kuin siitä halutaan tehdä. Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies vieraili Taiwanissa myös vuonna 1997, mutta asia ei silloin johtanut suurempaan eskalaatioon.

– Nyt on erilaista se, että Kiina on sotilaallisesti ja taloudellisesti vahvemmassa asemassa kuin silloin. Lisäksi ajankohta on erittäin hankala Kiinan johdon kannalta, kun ollaan valmistautumassa puoluekokoukseen ja (Kiinan presidentti) Xi Jinpingin oletettuun uudelleenvalintaan.

Mattlinin mukaan Kiinan huolena on, että Yhdysvallat olisi vesittämässä yhden Kiinan politiikkaa, jota se on noudattanut vuodesta 1979 lähtien.

– Vaikka Yhdysvallat ei tunnusta Taiwanin tasavaltaa tai ylläpidä diplomaattisuhteita sen kanssa, niin poliittisella ja virkamiestasolla suhteiden tasoa on asteittain nostettu. Siksi se voi näyttää ulospäin siltä, että Taiwan-kysymystä ollaan nostamassa ylöspäin virkahierarkiassa.

Myös Yhdysvalloista on tosin annettu viestiä, että vierailu ei välttämättä ole tässä tilanteessa hyvä idea. Siksi Mattlinin mielestä ei vaikuta siltä, että Yhdysvallat olisi tietoisesti muuttamassa linjaansa.

”Molemmat lukevat toisiaan kuin piru Raamattua”

Myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, että Yhdysvaltain Kiina-politiikassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Aaltola ei usko, että vierailu kärjistyy sotilaallisiin kahnauksiin.

– Yhden Kiinan politiikka ei ole muuttunut, ja strateginen monitulkintaisuus jää, eli tunnustetaan Kiinan hallinto Taiwanissa, mutta ei sallita sen miehittävän sitä. En usko, että se on muuttumassa. Vierailu kuitenkin herättää tunteita Kiinassa, ja symboliarvoa siinä on, hän sanoo.

Myös Mattlinin mukaan yleinen asiantuntijanäkemys on, että sotilaallinen eskalaatio on hyvin epätodennäköinen.

Jatkon kannalta Kiinan ja Yhdysvaltain suhteisiin liittyy kuitenkin riskejä. Kyseessä on kaksi suurvaltaa, joilla on erilainen näkemys siitä, mihin maailman tulisi mennä.

– Molemmat lukevat kuin piru Raamattua toisen osapuolen toimia, mikä johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen, Mattlin sanoo.

