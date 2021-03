Miika Takkula on HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja, mutta hän on toiminut seurassa monessa eri tehtävässä aivan ruohonjuuritasolta lähtien. Kuva: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen

Tarina on yhtä aikaa pitkä ja lyhyt. Se on mutkikas ja se on suoraviivainen.

Taaksepäin pitää mennä reilut 13 vuotta. Silloin Miika Takkula muutti Oulusta pois.