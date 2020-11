Sään riepotteluista kärsinyt Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta saadaan käyttöön viikolla 48. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin, Väyläviraston tiedotteessa kerrotaan.

Siltaan on tiedotteen mukaan tehty viime viikkojen aikana tarvittavat korjaukset. Kuluvalla viikolla vedenpinta on laskenut niin, että myös pengerosuuksia on päästy korjaamaan.

Destialta kerrottiin Kalevalle aikaisemmin tällä viikolla, että silta olisi saatu käyttöön viimeistään ensi viikon alussa, joten käyttöönotto on jälleen viivästynyt.

Projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan käytössä oleva kiertotie on toiminut kohtuullisen hyvin.

– Mutta tulevat talvikelit voisivat tuoda haasteita kiertotienä käytössä oleville pienemmille maanteille, kun liikennemäärät ovat huomattavasti tavanomaista vilkkaampia.

Rakenteilla olevan pysyvän sillan osalta työt ovat edenneet, mutta esimerkiksi lokakuun tulvat ovat lisänneet myös sen betonirakenteiden tarkistustarvetta.

