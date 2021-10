Ahonkangas on kirjaimellisesti vielä koskematonta kangasta oikealla sijaitsevasta Isoahonkankaan asuinalueesta Kuusamoon päin, mutta aluetta aletaan kaavoittaa nyt. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kiiminkiin asemakaavoitetaan uusi asuinalue, Ahonkangas, Kuusamontien eteläpuolelle jonkin matkaa kirkonkylältä Oulun suuntaan. Ahonkangas sijoittuu Kolamäen, Kaista-ahon, Isoahonkankaan ja Viitantien väliseen vyöhykkeeseen.

Alueen suunnittelu on käynnistymässä, ja lähtökohtana olevan Hieta-ahon kaavarungon mukaan alueelle voisi tulla asuntoja noin 200 kappaletta. Omakotitontteja on tulossa arviolta muutamia kymmeniä, mutta alueelle suunnitellaan myös jonkin verran yhtiömuotoisia rivitaloja ja kerrostaloja. Mahdollisuus on myös jonkinasteiselle toimitilarakentamiselle ja palvelurakentamiselle, esimerkiksi päiväkodille.