Janne ja Riina Järvisen uudehko omakotitalo Kiimingissä odottaa yhä ostajaa. He ovat päättäneet myydä talon itse, vaikka joutuisivat vähän aikaa odottamaan.

– Uskalsimme lähteä myymään taloa itse, sillä meillä on taustalla kokemus onnistuneesta kiinteistökaupasta. Kaksi vuotta sitten myimme samalla alueella sijaitsevan mökin, josta saimme omamme takaisin ja vähän voittoakin, Janne Järvinen kertoo.

– Lisäksi meillä on molemmilla yrittäjätaustaa. Se on osaltaan varmasti vaikuttanut siihen, että talon myyminen itse on tuntunut meistä luontevalta.

– Emme myöskään koe, että kiinteistönvälittäjä toisi talon myyntiin merkittävää lisäarvoa. Uskomme, että talo menee kaupaksi, kun hinta on kohdallaan ja sopiva ostaja sattuu kohdalle, Järviset sanovat.

Seuraavassa Järviset ja kiinteistönvälittäjä kertovat, mitä kannattaa tehdä, kun päättää myydä itse omakotitaloa.

1. Selkeä myynti-ilmoitus – mallia ammattilaisilta

Järvisen pariskunta iloitsee siitä, että kiinteistön myyminen on tänä päivänä helppoa myös yksityishenkilöille.

– Kuka tahansa voi tehdä myynti-ilmoituksen kiinteistöjen myyntiin ja ostamiseen suunnatuille verkkosivustoille. Se vaatii vain pienen rahallisen sijoituksen.

– Myynnissä olevat kiinteistöt saavat myös näkyvyyttä yhdenvertaisesti riippumatta siitä, myykö asuntoa yksityinen myyjä vai kiinteistönvälittäjä.