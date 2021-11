Taaempana näkyvä Kiiminkijoen ylittävä vanha rautakehyksinen silta on perjantaina ollut suljettuna liikenteeltä perustuksiin tehtävien tutkimustöiden vuoksi. Kuva vuodelta 2013, jolloin viereistä Kuusamontien siltaa uusittiin, ja viereen tehtiin väliakainen silta. Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Kiimingin kirkonkylällä Siltatiellä Kiiminkijoen ylittävä silta on ollut perjantaina suljettuna liikenteeltä. Kaupungin liikennepäällikkö Saija Räinä kertoo, että sillalla on tehty kaupungin toimeksiannosta tutkimuksia, minkä takia silta on ollut suljettuna.

– Tutkimukset on saatu päätökseen ja silta avataan liikenteelle tänään perjantaina heti, kun liikennejärjestelyt on purettu, Räinä sanoi Kalevalle perjantaina iltapäivällä.