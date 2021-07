Kiimingin keskusleikkipuisto on suunniteltu osana Kiiminkipuistoa ja siinä olevia urheilualueita. Keskusleikkipuistoon on suunniteltu kolme leikkialuetta, joiden välineet soveltuvat eri-ikäisille lapsille. Leikkipuistoa rajataan istutettavalla kasvillisuudella. Leikkipuiston rakentaa VRJ Pohjois-Suomi Oy ja sen on tarkoitus valmistua vähän ennen koulujen alkua.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen