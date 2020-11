Jaarankartano tarjoaa kodinomaisia asumispalveluja vanhuksille. Kuvituskuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunki kertoo, että Kiimingissä sijaitsevassa Jaarankartanon palvelukodissa on ilmennyt sunnuntaina uusi koronaan liittyvä kuolema. Kyseessä on jo toinen koronakuolema Jaarankartanossa.

Kaupunki on tiedottanut aiemmin, että Jaarankartanossa on todettu altistumisia marraskuun aikana. Tilannetta seurataan tarkasti ja kaikki ehkäisykeinot tartuntojen leviämiseksi ovat käytössä.

Oulun kaupunki painottaa tiedotteessaan, että kaikkia voimassa olevia koronaepidemiaan liittyviä suosituksia on nyt erittäin tärkeää noudattaa.

Epidemia on kiihtynyt kuluvalla viikolla, ja tartuntoja on todettu lähes kaksinkertainen määrä edelliseen viikkoon verrattuna. Sunnuntaina uusia tartuntoja todettiin kello 15 mennessä 13. Tartuntoja oli tullut muun muassa perheiden sisäisissä kohtaamisissa ja työpaikoilta.

Kaupungin mukaan seuraavat asiat ovat nyt erityisen tärkeitä: 1)On vältettävä ylimääräisiä kontakteja, kokoontumisia ja tilaisuuksia. 2)Lievissäkin oireissa on hakeuduttava testiin ja oltava siihen asti karanteeninomaisissa olosuhteissa. 3)Huolehtia korostetusti käsihygieniasta. 4)Käytettävä maskia kodin ulkopuolella yleisissä sisätiloissa koko ajan.

Merikosken yläkoulu on sunnuntaina päätetty siirtää etäopetukseen 29. marraskuuta saakka lukuisten korona-altistusten vuoksi.

Sunnuntaina Oulussa on tullut ilmi yksi uusi joukkoaltistuminen Kaukovainion koululla, jossa lähes 90 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Tartuntoja on tällä viikolla Oulussa ilmaantunut sunnuntai-iltapäivään mennessä yhteensä 76. Joukkoaltistumisia on todettu kymmenen. Karanteeniin on tällä viikolla Oulussa asetettu noin 400 henkilöä, joka on noin kolmanneksen enemmän kuin viime viikolla.

Tällä viikolla Oulussa on todettu kaksi uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidon määrä ei ole merkittävästi kasvanut viikon aikana. Tällä hetkellä OYSissa on hoidossa kuusi koronapotilasta ja kaupunginsairaalassa ei yhtään.