Kierrätyksen laajentuminen on viime vuosien fiksuimpia kehityskulkuja Suomessa. Kierrätys säästää ympäristöä ja energiaa ja on työtä tulevien polvien hyväksi. Hyvää kehitystä on vauhdittanut muun muassa se, että materiaalien erottelu on kehittynyt hämmästyttävää vauhtia.

Oulun seudulla Kiertokaari Oy:n vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin viime vuonna 99,6 prosenttia materiaalina, energiana tai muulla tavoin.