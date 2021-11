Oulun kaupunki järjestää mahdollisuuden talviyöpymiseen Kierikkikeskuksessa kivikauden kylässä 27. marraskuuta.

Talviyöpyminen toteutetaan kolmessa asumuksessa, joiden lavereilla ja lattiapaikoilla on nukkumatilaa yhteensä 30 hengelle.

– Tule yöpymään omassa makuupussissasi kylän asumuksissa ja koe talviyön ja roihuavan nuotion luoma mystinen tunnelma, tiedotteessa sanotaan.

Jos mukaan mielivällä ei ole omaa makuupussia, sellaisen voi vuokrata kivikauden kylästä. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiantuntijaoppaat ovat paikalla koko tapahtuman ajan huolehtimassa asumusten nuotioista ja valmiina vastaamaan kysymyksiin.

Alle 15-vuotiaat pääsevät mukaan vähintään 15 vuotta täyttäneen seurassa.

Kivikauden kylän huoltorakennuksella on käytössä vessat ja saatavilla on puhdasta vettä. Kylässä on ruoanlaittomahdollisuus avotulella.