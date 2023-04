Ranskalainen Danel-kvartetti saapuu Yli-Iihin levyttämään mezzosopraano Virpi Räisäsen kanssa. Sunnuntain konsertti toimii pohjana levytykselle. Kuva: Marco Borggreve

Kierikkikeskuksessa Oulun Yli-Iissä vietetään sunnuntaina 16. huhtikuuta kansainvälistä talvimusiikkipäivää. Keskuksen hirsiauditoriossa järjestetään päivän aikana kaksi kamarimusiikkikonserttia.

Kello 15 alkaa Oulu Sinfonian Kamarimuusikkojen konsertti Harpun siivillä.

Konsertissa kuullaan musiikkia, jonka pääosassa on harppu, säveltäjiltä Poulenc, Roussell, Françaix ja Rota. Kyseisten säveltäjien tuotanto on esillä myös Oulu Sinfonian tämän kevään ohjelmistossa, jonka teemana on Italialainen kevät.

Konsertti on yleisölle maksuton.

Kello 17 vuorossa on Virpi Räisäsen ja ranskalaisen Danel-kvartetin konsertti Auringonlasku.

Yli-Iistä kotoisin oleva, maailmalla kysytty mezzosopraano tuo ranskalaisen jousikvartetin levyttämään kanssaan Kierikkikeskuksen auditorioon neljäksi päiväksi. Konsertti toimii pohjana tulevalle levytykselle. Kansainväliseen markkinointiin tähtäävä levytys sisältää vokaalikamarimusiikin helmiä säveltäjiltä Respighi ja Wantenaar sekä tälle kokoonpanolle sovitetun version Gustav Mahlerin Rückert-lauluista.

Viime vuonna 30. juhlavuottaan viettänyt Danel-kvartetti (Quatuor Danel) on tullut suomalaisyleisölle tutuksi Kuhmon kamarimusiikin lähes jokavuotisena esiintyjänä.

Liput noin tunnin mittaiseen konserttiin maksavat 20 euroa. Lippuja myydään ovelta puoli tuntia ennen konsertin alkua.

Päivän kahden konsertin välissä on noin puolen tunnin väliaika ja kahvitarjoilu.