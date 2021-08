Hossan värikallion maalausten sarja on Suomen suurimpia esihistoriallisia kalliomaalauksia. Kuva: Soini Teija / arkisto

Oulu-opiston ja Kierikkikeskuksen yhteistyössä järjestämä ilmainen seminaari Esihistorian kuvakentät: Kalliotaide meillä ja muualla sukeltaa esihistorialliseen kalliotaiteeseen kymmenien tuhansien vuosien ajalta.

Seminaari järjestetään Kierikissä lauantaina 7. elokuuta kello 9.30–18. Se on ensimmäinen Pohjois-Suomessa järjestetty laaja katsaus kalliotaiteeseen ja sen uusimpaan tutkimukseen suomalaisten aihepiirin tuntijoiden johdolla alkaen kotimaasta ja päätyen Siperian ja Euroopan kautta Algeriaan.

Seminaari alkaa Ismo Luukkosen kattavalla esityksellä Suomen kalliomaalauksista. Valokuvaaja, taiteen tohtori Ismo Luukkonen on kuvannut pohjoisen kalliotaiteen kohteita vuodesta 1994. Hänen yli 400-sivuinen, kaikki Suomen kalliomaalaukset esittelevä kirjansa ilmestyy syyskuussa.

Ismo Luukkosen alkuvuonna tekemä video Suomen tunnetuimmista kalliomaalauksista on osa Kierikkikeskuksen perusnäyttelyä.

Iisalmelainen lääkäri Pekka Honkakoski on erikoistunut kalliomaalausten valokuvaukseen ja filmaukseen. Uusien tutkimusmenetelmien ansiosta hän on viime vuosina löytänyt Suomen maalauksista yli sata ennen tuntematonta kuvaa.

Honkakosken kalliotaidevideot ovat olleet esillä lukuisilla kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla.

FM Uine Kailamäki on geoarkeologiaan erikoistuva tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa.

Kailamäki on tehnyt pro gradu -tutkimuksensa Suomen kalliotaiteen uraanisarja-ajoittamisesta. Hän on jatkanut Suomussalmen Värikallion ja Puumalan Syrjäsalmen kalliomaalausnäytteiden geokemiallisia analyysejä väitöstyönsä tekemisen rinnalla.

Arkeologian popularisointiin erikoistuneen Hiisi-lehden päätoimittaja Eero Siljander on Suomen kokenein ja tunnetuin harrastaja-arkeologi.

Hän on 1990-luvun alusta lähtien järjestänyt yli sata arkeologiaan ja kulttuurihistoriaan erikoistunutta matkaa kotimaahan ja eri puolille maapalloa, erityiskohteena kalliotaide.

Seminaarissa Siljanderin esittelee laajasti kalliotaidetta eri puolilta Siperiaa aina Ranskan ja Espanjan paleoliittiseen taiteeseen saakka.

Seminaarin päättää Kierikkikeskuksen intendentin Leena Lehtisen katsaus Algerian kalliotaiteeseen. Algerian kaakkoisosassa on Saharan isoin kalliotaidekeskittymä eri kausilta. Lehtinen on tutustunut alueeseen osana retkiryhmää, joka on julkaissut matkastaan kirjan Tassili n’Ajjer.

Seminaari on ilmainen, mutta se vaatii ennakkoilmoittautumisen. Seminaariin ja bussikyytiin Oulusta voi ilmoittautua Oulu-opiston sivujen kautta: www.ouka.fi/oulu/oulu-opisto.