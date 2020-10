Kielisuihkutus innostaa monipuoliseen kielten opiskeluun

Oulu

Osaatko laskea saksaksi, montako sormea sinulla on? Entäpä kertoa ranskaksi, minkä värisiä vaatteita tänään on ylläsi? Kielisuihkutustunnin jälkeen tämä on hyvinkin mahdollista.

Kielisuihkutus on melko uusi käsite, ja se on yleistynyt kymmenen viime vuoden aikana varsinkin Suomessa. Kielisuihkutukselle ei ole yhtä selkeää määritelmää. Peda.net-sivuston mukaan kielisuihkutus on kielirikasteista toimintaa, jossa vierasta kieltä käytetään vähintään 25 prosenttia ajasta. Siten se eroaa samankaltaisista menetelmistä, kuten esimerkiksi kielikylvystä, joissa sukelletaan kokoaikaisesti vieraaseen kieleen.