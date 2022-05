Suomen Parhaat Työpaikat listattiin Great Place to Work -instituutin toimesta vapun alla. Julkistuksen jälkeen seurasin mielenkiinnolla kärkeen sijoittuneiden organisaatioiden viestintää ja somekeskusteluja hyvän työpaikan rakennuspalikoista. Selvää on, että pitkä pandemia-aika on väistämättä vaikuttanut johtamiseemme ja tuonut siihen uusia painopisteitä.

Parhaat työpaikat nostivat esille muun muassa jatkuvan ja aktiivisen vuorovaikutuksen sekä psykologiseen turvallisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin panostamisen. Lisäksi tunnistin päivityksistä arvojen korostamisen ja luottamuksen merkityksen. Näillä elementeillä saadaan ihmisistä heidän paras potentiaalinsa esiin.