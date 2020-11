Taukotakki valitaan kelin mukaan. Turkoosissa takissa on reilut 200 grammaa hyvälaatuista untuvaa, ja sillä pärjää läpi talven aivan kylmimpiä kelejä lukuun ottamatta. Punaisessa takissa täytettä on vajaat 100 grammaa, ja se on parhaimmillaan varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Sininen takki oli alkujaan loistava vaate kylmässä ja kosteassa säässä, mutta sen kuitutäyte painui kasaan parissa vuodessa.