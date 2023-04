Kevättulvien odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaalla aikaisintaan huhtikuun puolenvälin jälkeen. Kuva Pyhäjoelta. Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaalle odotetaan tämän hetken ennusteen perusteella keskimääräisiä kevättulvia. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan tulvat alkanevat aikaisintaan huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Alueella on ely-keskuksen mukaan keskimääräisesti lunta ajankohtaan nähden. Rannikolla lumen vesiarvo on 100 millimetriä ja Koillismaalla 220 millimetriä. Oulujoen Kainuun puoleisella osalla lumen vesiarvo on huomattavasti tavanomaista enemmän ajankohtaan nähden, sillä se on 260 millimetriä.

Lopullisen tulvahuipun suuruus määräytyy lumien sulamisvaiheen sääolosuhteilla. Jos sulaminen on nopeaa ja samaan aikaan on sateista, voi tulvista tulla keskimääräistä suurempia.

Ely-keskuksen mukaan jokijäitä tullaan sahaamaan Kalajoella ja Pyhäjoella. Sahaukset aloitetaan heti pääsiäisen jälkeen.

Kalajoella sahauksia tehdään Vääräjokisuulla, Käännän koululla, Jutilansuvannossa ja Malisjoella. Pyhäjoella sahauksia tehdään Kittilänsuvannossa ja Helaakoskessa. Kaikkia sahauksia ei kuitenkaan voida välttämättä toteuttaa, sillä jäät ovat tavanomaista heikompia