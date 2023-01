Munakanakeitolla on hassu nimi. Sen esikuva on kiinalainen, nopeasti valmistuva egg drop -keitto, jossa kuumaan liemeen valutetaan ohuena nauhana kevyen rihmaston muodostavaa kananmunaa. Ohjeessa on lisättynä vielä pieni määrä broilerin jauhelihaa, joka sopii siihen mainiosti.

Kuva: Nanna Rintala