Monien lintulajien muutto on aikaistunut selvästi 2000-luvulla. Vuosien välinen vaihtelu muuttoaikatauluissa voi silti olla yhä suurta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Töyhtöhyyppiä, metsähanhia, satoja kiuruja, kurkia, hiirihaukkoja, lehtokurppia. Uutiset Etelä-Suomeen jo saapuneista muuttolinnuista tuntuvat Oulun seudulla erikoisilta, kun täällä on lunta vielä puoli metriä.

Onko eteläisen Suomen kevätmuutto normaalia aikaisemmassa, BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved?

– Se alkoi normaalia aikaisemmin, mutta nyt ollaan varmaankin aika lähellä 2000-luvun normaalia kevättä. Lintuja tuli paljon helmi–maaliskuun vaihteessa, mutta sen jälkeen on ollut vähän liikehdintää. Suurin osa linnuista on jäänyt paikoilleen, ja muutto on tällä hetkellä hyvin vähäistä. Hanhet saapuivat hyvin aikaisin.