Jäätkin saavat kyytiä sään lämmetessä. Arkistokuvassa jäiden lähtö Kiiminkijoella Alakylässä 23.4.2019. Kuva: Teija Soini

Alkanut viikko saadaan viettää Pohjois-Pohjanmaalla keväisen lämpimässä säässä, päivystävä meteorologi Joanna Rinne Forecalta kertoo.

– On mukavaa kerrottavaa. Suomen päällä on korkeapaine, sää Oulun seudulla ja koko maassa on aurinkoinen ja poutainen.