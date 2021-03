Kuva: Jarmo Kontiainen

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa keskiviikkona 17. maaliskuuta. Kevään yhteishaussa Oulun yliopistoon on haettavana lähes 2 755 aloituspaikkaa. Yhteishaku päättyy 31. maaliskuuta.

Kevään yhteishaussa Oulun yliopiston uusia hakukohteita ovat psykologian tutkinto-ohjelma ja varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyteen johtava monimuotokoulutus. Haettavana on opiskelupaikkoja luonnontieteiden ja matematiikan, teknillisten tieteiden ja arkkitehtuurin, tieto- ja viestintäteknologian, lääke- ja terveystieteiden, biotieteiden, kauppatieteiden, humanististen tieteiden ja kasvatustieteiden aloilta.

Oulun yliopistossa on lisätty tälle vuodelle 410 aloituspaikkaa. Paikkoja on lisätty eritoten ICT-alalle ja myös avoimen väylän paikkoja on aiempaa enemmän. Avoimia väyliä maisteriopintoihin on tulossa uutena tietojenkäsittelytieteeseen, ympäristötekniikkaan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan. Avoimella väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Uusista opiskelijoista yli puolet valitaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Arkkitehtuurin ja musiikkikasvatuksen aloilla hakijan soveltuvuutta mitataan soveltuvuuskokeella.

Kevään yhteishaun todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 31. toukokuuta. Uusista valittavista opiskelijoista Oulun yliopisto pyrkii siihen, että heistä vähintään 70 prosenttia olisi ensikertalaisia eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia.

Oulun yliopisto kertoo tiedotteessaan, että valintakokeet on päätetty järjestää paikan päällä kampuksilla ja muissa valvotuissa tilaisuuksissa. Suunnitelmissa on otettu huomioon koronatilanne ja sen vaatimat turvajärjestelyt.