Poliisi etsii Oulussa ainakin kahdeksasta asunnosta Hintan ja Myllyojan alueella ikkunoita rikkoneita henkilöitä ja pyytää yleisöltä havaintoja teoista tai tekijöistä.

Hintta-Myllyoja -alueella asunnoista rikottiin ikkunoita heittämällä niihin kiviä viime torstai-iltana 10. syyskuuta kello 22:n ja keskiyön välisenä aikana.

Näiden tekojen ohella lyhyen ajan sisällä on ilmoitettu joitakin muita ikkunan rikkomisia eri puolilla kaupunkia, poliisi kertoo tiedotteessa.

Kaleva kertoi maanantaina, että sosiaalisessa mediassa kerrotaan ikkunoita rikotun ainakin Hintassa, Laanilassa, Parkkisenkankaalla, Myllyojalla, Haapalehdossa, Välivainiolla ja Puolivälinkankaalla. Myös pari päivää tätä ennen uutisoitiin ikkunoiden hajottamisista.

Hintan-Myllyojan tapauksia tutkitaan vahingontekoina. Tekijöistä ei poliisin mukaan ole vielä selvyyttä. On kuitenkin viitteitä siitä, että osassa tapauksista ikkunanrikkojat olisivat olleet alaikäisiä.

Kivienheittelyllä on aiheutettu useiden tuhansien eurojen vahingot, poliisi kertoo.

Vahingontekojen selvittämäksi poliisi pyytää tekojen silminnäkijöitä tai asiasta jotain tietäviä ilmoittamaan havainnoistaan soittamalla vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi

Poliisin nuorisotutkintaryhmässä toimiva rikosylikonstaapeli Irmeli Korhonen muistuttaa, että vaikka alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan, myös he ovat korvausvelvollisia tekemistään vahingoista.

Oulun poliisin mukaan levottomuutta ja ilkivallantekoja on ollut havaittavissa pitkin syksyä koulujen alettua.

– Kun lapsi on lähdössä viettämään iltaa kavereiden kanssa ulos, on vanhemman syytä olla kiinnostunut ja tietoinen siitä missä ja mitä nuoret puuhaavat. Jonkin verran on tullut ilmoituksia siitä, että muun muassa koulujen pihoja on sotkettu, kiipeilty katoilla ja aiheutettu vahinkoja, sytytelty jopa nuotioita. Vanhemman tehtävä on käydä läpi nuoren kanssa hyväksyttävät ajanviettopaikat ja tavat, muistuttaa koulupoliisi, ylikonstaapeli Merja Rasinkangas.