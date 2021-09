Kohulausunnollaan huomiota herättänyt Juha Pylväs sanoo yhä, että Suomen maahanmuuttopolitiikassa on korjattavaa. Kuva: KIMMO BRANDT

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juha Pylvään haastattelu on ehtinyt hädin tuskin alkaa, kun tämän avustaja pyyhältää eduskunnan kuppilaan. Hallituksen budjettineuvotteluissa on tilanne päällä, ja Pylvästä tarvitaan muodostamaan puolueen kantaa. Kyse on ilmastotoimiin liittyvästä kiistasta vihreiden kanssa, ja pöytään on tuotu kompromissiesitys.

Pylväs arvioi palaavansa etäkokouksesta viidentoista minuutin kuluttua. On kulunut 45 minuuttia, kun hän lopulta ehtii takaisin. Pylväs pahoittelee viivästystä ja kertoo keskustan juuri torjuneen sovintoehdotuksen ja esittäneen oman mallinsa. Vääntö Säätytalolla jatkuu, ja sopu syntyy vasta seuraavana päivänä.