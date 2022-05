Helsinki

Valtionvarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti tänään kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Kuva: Elena Mikkilä

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Hän sanoo Nato-kantansa muuttuneen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla. Saarikon mukaan Venäjään ei näissä oloissa voi luottaa ja naapurimaa on toiminut tavalla, jota ei voi hyväksyä.

Saarikko kertoi näkemyksestään Ylelle.

– Olen päätynyt kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä. Se on tarkoituksenmukaista. Se on käytännönläheinen jatkumo sille pitkälle politiikan linjalle, mitä Suomessa on harjoitettu. Sen ytimessä on Suomen vapaus ja turvallisuus, Saarikko sanoi Ylen haastattelussa.

Saarikko sanoo kuulleensa paljon asiantuntijoita sekä sotilaspuolelta että ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralta ja se on vaikuttanut hänen ajatteluunsa.

– Tämä valinta, jonka Suomi nyt mahdollisesti tekee, ei ole valinta jonka me olisimme ehkä tehneet näissä olosuhteissa ilman Venäjän tekemiä ratkaisuja. Kun maailma ympärillä muuttuu, me emme voi jäädä paikallemme, Saarikko sanoi.

– Naapurimaamme Venäjä on muuttunut arvaamattomaksi ja luottamus on menetetty, hän jatkoi.