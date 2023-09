Keskustan Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat, että Pyhännän kunta otettaisiin kiireellisesti äkillisen rakennemuutoksen piiriin. Kansanedustajat ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen, jossa he vaativat hallitukselta ripeitä toimia Pyhännän tilanteen helpottamiseksi.

Kirjallisen kysymyksen taustalla on Jukkatalon konkurssi. Kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, haapavetinen kansanedustaja Timo Mehtälä kuvaa tilannetta karmeaksi.

– Jukkatalo on ollut paitsi Pyhännän myös koko Haapaveden ja Siikalatvan seutukunnan suurin yksittäinen työnantaja, Mehtälä toteaa tiedotteessa.

Vaalipiirin kansanedustajien mukaan Pyhännän tilanne täyttää työ- ja elinkeinoministeriön määrittelemän äkillisen rakennemuutoksen ehdot. Edustajat pelkäävät, että suuren toimijan konkurssi saattaa syöstä koko alueen talouden kriisiin.

– Moni lähialueella toimiva alihankkija on menettänyt työnsä. Sadat perheet ovat joutuneet vakavan tilanteen eteen, kun työpaikka on kadonnut alta tai rakennusprojekti on jäänyt kesken.