Keskustan puheenjohtajaehdokkaat ovat kiertäneet maakuntia viime viikot. Nyt kokoonnutaan Ouluun odottamaan esittelypuheita ja äänestystä. Ehdokkaat ovat Annika Saarikko, Katri Kulmuni, Petri Honkonen sekä Ilkka Tiainen.

Keskusta tunnetaan mammuttimaisista puoluekokouksistaan, eikä se tee poikkeusta tälläkään kertaa.

Määräaikaan mennessä oli ilmoittautunut yli 2400 virallista kokousedustajaa, mitä voi pitää ennätyslukemana.

Kouvolan ylimääräisessä puoluekokouksessa viime syksynä oli virallisia kokousedustajia yli 1 950. Kaksi vuotta sitten Sotkamossa edustajia nähtiin reippaat 2 160.

Tällä kertaa kokous järjestetään poikkeuksellisesti keskustan itse nimeämän maakuntamallin pohjalta. Kokousedustajat jakautuvat kuuteentoista eri kokouspisteeseen.

Kokouksen pääkohde on kuitenkin Oulu. Sinne kokoontuvat Pohjois-Pohjanmaan piirin edustajat.

Keskustan puoluetoimistolta kerrotaan, etteivät paikkakuntakohtaiset kokousedustajien määrät ole julkisia.

Puoluekokous eroaa aiemmista myös niin, että se on vain kaksipäiväinen. Normaalisti kokous kestää kolme päivää.

Tämä merkitsee, ettei perinteistä lippumarssia nähdä lainkaan. Se on järjestetty sunnuntaisin.

Korona vaikuttaa

Erikoisjärjestelyjen takana on korona. Kun väki on hajautettu, niin tartuntavaara pienenee. Korona takia myös kokousaikaa on typistetty. Puolueen lähtökohta on tehdä kokouksesta mahdollisen turvallinen. Hajautettu malli takaa myös sen, että demokratia toteutuu. Etäpisteeseen on helpompi lähteä kuin suureen massatapahtumaan.

Tämä onkin yksi syy siihen, miksi ennakkoilmoittautuneita on niin paljon.

Kun kokoukseen voi osallistua omassa piirissä, niin se helpottaa arkea. Matkustaminen jää väliin, eikä edustajan tarvitse liioin yöpyä kokouspaikkakunnalla.

Toisaalta hajautettu malli ei tuo kokoukseen niin paljon aitoa tunnelmaa. Niin ikään perjantai-illan junttaukset tietyn ehdokkaan taakse jäävät tällä kertaa väliin. Tämä niin kutsuttu pitkien puukkojen yö pitää hoitaa puheluin ja viestein.

Malli toimii siten, että Ouluhallista lähetetään suoraa lähetystä, johon kokousedustajat eri maakunnista osallistuvat.

Teknisesti yhteydenpito toteutetaan kaksisuuntaisena striimauksena.

Puheilla suuri merkitys

Kokous alkaa Ouluhallissa perjantaina iltapäivällä. Avauspuheen pitää puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Lauantai Kulmuni on uudelleen äänessä, kun hän pitää poliittisen katsauksen. Puolen päivän aikoihin voi seurata puoluejohtoon pyrkivien tenttiä.

Jännitystä on ilmassa vasta iltapäivällä, kun henkilövaalit käynnistyvät. Puheenjohtajaehdokkaita on neljä. Kulmunin lisäksi tehtävää tavoittelevat tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, varapuheenjohtaja Petri Honkonen sekä päätoimittaja Ilkka Tiainen.

Kukin ehdokas saa pitää viiden minuutin esittelypuheen itsestään.

Näillä puheilla on perinteisesti suuri merkitys. Menestys vaalissa riippuu paljon siitä, miten puheessaan onnistuu.

Varapuheenjohtajaehdokkaille suodaan kolmen minuutin puheenvuorot.

Äänestys menee nappiin?

Äänestykset ovat usein venyneet keskustan puoluekokouksissa, koska yleiskeskustelulla on taipumus pitkittyä.

Nyt äänestetään etänä maakunnista. Jos yhteydet toimivat, niin äänestys voi sujua jopa sutjakammin kuin normaalisti.

Tämä johtuu siitä, että aikaa ei mene siihen, kun kunkin piirin edustajat kokoontuvat ja parveilevat hallissa.

Puoluetoimistosta on arvioitu, että henkilövalinnat voisivat olla selvillä jo kello 17 jälkeen. Puoluekokouksen päättymisajaksi on merkitty noin kello 19.