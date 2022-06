Oulun Linnankulmassa on 48 huoneistoa. Talon kolmestakymmenestä yksiöstä peräti kaksi kolmasosaa on puristettu alle 28 neliöön. Kuva: SSA Rakennus Oy

Asunto Oy Oulun Linnankulma. SSA Rakennus Oy. Suunnittelu Arkkitehtitoimisto Aaron Rantala Oy. Asunnot 10/19/28/37, 2h+kt+s, 44,5 neliötä. Vh. 231 400–249 200 euroa.

Maankäytön tehostaminen Oulun keskustassa on näkynyt kaupunkikuvassa jo hyvän aikaa. Vanhoja, pienehköjä taloja on korvattu yksi toisensa jälkeen monta kertaa niitä suuremmilla rakennuksilla. Yhden taru on jälleen lopussa ja niinpä Linnankadun ja Koulukadun kulmaukseen vuonna 1963 valmistuneen kolmikerroksisen, rapatun asuin- ja liiketalon tulee korvaamaan kuusikerroksinen As Oy Oulun Linnankulma. Sen arvioitu valmistumisaika on kesällä 2023.