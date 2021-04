Sanna Marinin johtama hallitus pääsi sopuun kehysratkaisusta keskiviikkona. Kuva: Laura Kotila

Pääministeri Sanna Marin (sd.) saapui torstaina aamupäivällä Säätytalolle jatkamaan kehysriihineuvotteluita. Pahasti jumittuneiden neuvotteluiden isot kiistakysymykset saatiin ratkaistua keskiviikkona.

– Tänään tulee valmista, mutta voi mennä iltaan, sillä tässä on teknistä tarkistusta, jota virkamiesten pitää tehdä, Marin sanoi.

– Työntäyteinen päivä on.

Marinin mukaan kaikki menosopeutuskohteet laitetaan kehysten sisään. Tulopuolen kysymykset eli verokysymykset ratkaistaan syksyn budjettiriihessä.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko totesi saapuessaan, että hän kokee, ettei sopu ole täydellinen. Hänen mukaansa ratkaisun kanssa voi elää.

– Tästä ratkaisusta kannan vastuun, Saarikko sanoi.

Hän korosti myös vakauden tarvetta.

-Arvioin, että suomalaiset koronavuoden jälkeen eivät halunneet meiltä päättäjiltä epävakautta, vaan vakautta.

Jälleen hän myös otti esiin talouskysymykset.

– Velkaralli ei jää seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Ensi vuosi on vielä poikkeuksellinen koronan jälkihoidon vuosi, mutta sitä eteenpäin tuloja ja menoja tasapainotetaan kestävällä tavalla.

Yksi kehysriihen kuumista perunoista on ollut turve. Ala on kuihtunut ennakoitua nopeammin ja keskusta on vaatinut alalle. Sitä on tiettävästi nyt tulossakin.

– Turveasia saatiin ratkaistua mallikkaalla tavalla, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi tullessaan Säätytalolle.

Hän ei avannut ratkaisun yksityiskohtia.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi myös turveaihetta.

– Turvealan ihmisille tarvitaan tukea siirtymän, se on ihan selvää. Jos päästöt toisaalla kasvavat, toisaalla ne sitten täytyy ottaa. Varmasti liikenteen ja maatalouden puolella käydään keskustelua, mistä lisää päästövähenemiä tulee, Ohisalo sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi saapuessaan EU:n elvytyspakettia, jolla pyritään saamaan Eurooppa vakaasti kasvu-uralla koronakriisin jälkeen.

27 maan yhteinen paketti tarvitsee Suomessa eduskunnan tuen kahden kolmasosan enemmistöllä. Näin linjasi vasta perustuslakivaliokunta.

– Se oli hyvin täpärä äänestys perustuslakivaliokunnassa. Itse pidän tärkeänä, että Suomi ei ole sellainen maa, joka estäisi muuta Eurooppaa tekemästä elvytyspakettia. Tämä on erittäin tärkeä äänestys, joka on tulossa. Hallituksen rivien on oltava yhtenäiset.

Haaviston mukaan olisi vakava paikka, jos jokin maa lähtisi torjumaan paketin.

– En edes uskalla ajatella, sitä että joku maa tästä irtoaisi. Se ilmeisesti käynnistäisi kokonaan uuden valmisteluprosessin ja hyvin vaikean reitin. Tätä on kuitenkin huolella valmisteltu. Kansallinen osuus on Suomelle erittäin tärkeä. Toivottavasti se ei kaadu tässä yhteydessä.

Päivitetty kello 11.09: Lisätty Lepän osuus.

Päivitetty kello 11.27: Lisätty Ohisalon ja Haaviston osuudet.

Päivitetty kello 11.43: Lisätty Saarikon osuus.