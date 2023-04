Maanantaihin illansuuhun mennessä hallitustunnustelija Petteri Orpon puheilla oli kahdenvälisissä neuvotteluissa käynyt viisi puoluetta: vasemmistoliitto, Liike nyt, RKP, vihreät ja SDP. Tiistaina vuorossa ovat keskusta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset.

Tapaaminen keskustan kanssa vaikuttaa ajan hukalta. Puolue on ilmoittanut jo useaan kertaan, että se jää oppositioon. Orpo tuskin pystyy loihtimaan esiin houkutuksia, jotka pyörtäisivät tuon kannan.

Puolue on perustellut poistumistaan takavasemmalle sillä, että vaalitulosta on kunnioitettava ja on voittajien vuoro tehdä hallitus.

Kansan tahdon kunnioittaminen onkin hyvä peruste. Erityisen järkevää vetäytyminen on kuitenkin taktisesti.